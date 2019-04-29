354 южноуральца осуждены за коррупционные преступления

Меньше, чем за полтора года в Челябинской области за коррупционные преступления осудили 354 человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с января прошлого года по март текущего года в Южного Урала рассмотрено 417 уголовных дел в отношении 474 лиц о коррупционных преступлениях.

В результате признаны виновными и осуждены: бывший министр социальных отношений Челябинской области; руководитель аппарата Челябинской городской Думы; начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерска; заместитель главы Златоуста по строительству; экс-руководитель УФНС по Челябинской области и другие должностные лица.

Всего обвинительные приговоры вынесены в отношении 354 человек, из них: 30 чиновников органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе 12 глав муниципальных образований и местных администраций; 21 сотрудника правоохранительных органов; 2 работников следственных органов; 26 медицинских работников; 5 преподавателей; 7 работников детских дошкольных учреждений; 17 работников почты, 1 работника МЧС.

Из указанных лиц более половины (181) осуждены за коррупционные преступления, совершённые против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (взяточничество, служебные подлоги, превышение и злоупотребление должностными полномочиями), значительное число (156) осуждены за хищения, совершенные с использованием служебного положения и 17 лиц – за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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