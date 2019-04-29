Директор челябинского МУПа заплатил деньгами предприятия за тур для родственников

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении директора «Челябметротрансстроя», заплатившего бюджетными деньгами за турпутевки для жены и сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, требование выдвинуто по итогам проверки информации СМИ, ссылавшихся на материалы проверок, проведенных контрольно-счетной палатой Челябинска в отношении МУП «Челябметротрансстрой».

Установлено, что в 2017-2018 годах генеральный директор предприятия выписывал себе из средств организации социальные компенсационные выплаты, чтобы вернуть деньги, потраченные на туристическую путевку своей супруге и ребенку на сумму почти 100 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении директора МУП «Челябметротрансстрой» по факту присвоения, совершенного с использованием своего служебного положения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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