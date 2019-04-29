Прокуратура обвинила «УСТЭК-Челябинск» в крупной аварии на теплосетях

Прокуратура потребовала пересчитать плату за отопление и горячую воду жителям, пострадавшим от крупном аварии на северо-западе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района г. Челябинска провело проверку по факту произошедшей 16 апреля аварии на тепломагистрали в районе перекрестка улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы.

Напомним, 16 апреля испытания, проводимые АО «УСТЭК-Челябинск», привели к крупной коммунальной аварии. В 18:00 на улице Братьев Кашириных произошел порыв теплотрассы. В результате без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось 83,4 тысячи человек, а также 10 социальных объектов: три школы и семь детских садов. В работах по ликвидации последствий аварии участвовали представители городской администрации, работники теплоснабжающей организации, сотрудники полиции и МЧС. Было задействовано 39 человек и 18 единиц техники.

Не обошлось без пострадавших. Ожоги получили 5 человек.

«Установлено, что причиной повреждения теплотрассы явилась наружная коррозия части трубопровода, эксплуатирующегося АО «УСТЭК-Челябинск», – заявили в надзорном ведомстве. – АО «УСТЭК-Челябинск» не в полной мере обеспечено надлежащее состояние участка тепловых сетей, что повлекло возникновение аварийной ситуаций вследствие прорыва и повреждения трубопровода».

В связи с выявленными нарушениями при эксплуатации тепловых сетей, а также при проведении температурных испытаний, прокуратурой района генеральному директору АО «УСТЭК-Челябинск» внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Также поставлен вопрос о проведении жителям перерасчета платы за теплоснабжение и горячее водоснабжение в связи с перерывом в их предоставлении.

Рассмотрение представления находится на контроле в прокуратуре района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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