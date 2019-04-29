В южноуральском приюте нашли собаку с бешенством

В Чебаркуле в приюте собака умерла от бешенства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора Челябинской области, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрирован 1 случай бешенства животных. В поселке Шахматово Чебаркульского района в приюте умерла собака. При анализе проб патматериала установлено, что собака страдала бешенством.

В поселке сейчас установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, а в приюте проводятся обязательные мероприятия по обеззараживанию. Неделей ранее в селе Травники Чебаркульского района домашняя собака загрызла забежавшую во двор енотовидную собаку, которая оказалась зараженной бешенством. Домашняя собака до сих пор находится под наблюдением специалистов. Признаков заболевания не наблюдается: хозяева вовремя привили ее от бешенства. Тем не менее, в селе установлены ограничительные мероприятия.

С начала 2019 года на территории Челябинской области выявлены 16 случаев бешенства животных в 13 неблагополучных пунктах. Отметим, что за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 8 случаев бешенства среди животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.04.19

В России хотят сократить срок найма квартир для детей-сирот. / Прокуратура обвинила «УСТЭК-Челябинск» в крупной аварии на теплосетях. / Директор челябинского МУПа заплатил деньгами предприятия за тур для родственников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»