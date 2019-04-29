Два южноуральца за ночь слили на АЗС бензин на четверть миллиона

Полиция Аргаяшского района закончила расследование уголовного дела по факту кражи бензина на АЗС на сумму около 240 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть отдела полиции по Аргаяшскому району поступило заявление от 54-летнего жителя города Челябинска, являющегося представителем АЗС.

Мужчина сообщил полицейским, что неизвестные проникли на территорию автомобильной заправочной станции, спилили навесной замок на запорной горловине топливной ёмкости и похитили более 7 тысяч литров топлива. Сумма причинённого потерпевшей стороне ущерба составила 240 тысяч рублей.

В ходе комплекса мероприятий полиция вышла на двух подозреваемых. Ими оказались ранее несудимый 26-летний житель Челябинска и имеющий судимость 30-летний местный житель. «Мужчины, используя грузовой автомобиль и емкости, вмещающие по 200 литров, из металлической цистерны совершили тайное хищение бензина, после чего скрылись», – уточнили в силовом ведомстве.

Ранее судимому местному жителю избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, второй мужчина находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В апреле мужчинам предъявлено обвинение, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в Аргаяшский суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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