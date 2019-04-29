За месяц на Южном Урале сгорело полторы тысячи гектаров леса

В Челябинской области выгорело больше 1,5 тысяч гектаров леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, на сегодняшний день особый противопожарный режим действует на территории Красноармейского, Сосновского, Уйского районов и Миасского городского округа.

За минувшие выходные на Южном Урале ликвидировано 43 лесных пожара на площади 667,74 гектара.

Возгорания произошли на территории Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Кунашакского, Миасского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Чебаркульского, Увельского, Усть-Катавского и Шершневского лесничеств. Общая площадь пожаров составила 667,74 гектара. На тушении были задействованы 558 человек и 179 единиц техники.

«Такое количество пожаров обусловлено несоблюдением населением правил пожарной безопасности в лесах и плохими погодными условиями – сильные ветра, сухая трава. Убедительная просьба к жителям и гостям области – воздержаться от пикников на природе в предстоящие майские праздники», – сказал исполняющий обязанности начальника главного управления лесами Сергей Лавров.

Всего с начала пожароопасного сезона (с 5 апреля) на территории лесного фонда области ликвидировано 150 лесных пожара на площади 1564,07 гектара.

Челябинск, Виктор Елисеев

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