На пост главы Копейска претендуют восемь кандидатов

Число претендентов на пост мэра Копейска выросло до восьми человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, в последний день подачи документов, на борьбу за пост главы мэра заявились сразу пять претендентов. Таким образом, общее число кандидатов возросло до восьми человек.

Напомним, долгое время желающих побороться за кресло мэра не было. Лишь в конце прошлой недели появились первые претенденты: и.о. главы города Андрей Фалейчик и учитель истории местной школы Данил Плотников.

Сегодня подали пакеты документов еще пять претендентов. По данным «Копейского рабочего», среди них – экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

Как уточнили в конкурсной комиссии по выборам мэра, окончательное число кандидатов станет известно завтра утром.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.04.19

Алексей Текслер: узнаваемость растет, популярность падает. / На пожаре в церкви пострадали шестеро детей. / За месяц на Южном Урале сгорело полторы тысячи гектаров леса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»