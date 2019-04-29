В Сатке выросло число пострадавших в пожаре в церкви

Госпитализировали седьмого ребенка, пострадавшего во время пожара в церкви в саткинском поселке.

Как сообщал ранее «Новый День», пожар произошел сегодня утром в храме святителя Спиридона Тримифунтского, расположенном в поселке Межевой Саткинского района. В это время на колокольне находилась группа детей, пришедшая на экскурсию.

Поскольку возгорание началось на нижнем этаже, детей эвакуировали через задымленные помещения. В результате четырех девочек 6-7 лет и двух семилетних мальчиков пришлось госпитализировать – они надышались продуктами горения. Две девочки находятся в реанимации, но дышат самостоятельно, сообщили в минздраве Челябинской области.

Остальные дети помещены в стационар, у одного ребенка диагностировано обострение бронхиальной астмы.

В ГУ МЧС по Челябинской области уточняют: площадь возгорания составила 30 квадратных метров, сильно пострадала колокольня храма. Причина пожара устанавливается.

Храм при пожаре пострадал очень серьёзно, но всех людей успели вывести на улицу. Малыши надышались дымом – и поэтому их решили отвезти в больницу.

Позднее в пресс-службе регионального минздрава сообщили, что в Саткинскую больницу поступила еще одна девочка, оказавшаяся на месте пожара в Межевом. «Ее состояние нетяжелое, жалобы на боль в горле и осиплость голоса. Госпитализирована в детское отделение. Шесть детей, поступивших в больницу днем, остаются на своих местах. Всем проводится ингаляция увлажненного кислорода», – уточнили в ведомстве.

Между тем, проверку по факту пожара начали следственное управление СКР по Челябинской области и региональная прокуратура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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