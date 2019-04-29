В Миассе в пасхальную ночь устроили пляски в проблесках пламени

В Миассе ищут организаторов опасного огненного шоу.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в ночь с 27 на 28 апреля 2019 года жители южной части Миасса устроили масштабный пожар, прикрываясь праздником Светлой Пасхи.

Огненное шоу развернулось место в старой части города. В полночь энтузиасты развели костры, подожгли пирамиды из покрышек, затем начали крутить полыхающие шины на радость многочисленным зрителям. «Файер-шоу» происходило бесконтрольно: огненная стихия стала быстро распространяться по траве – и все это в условиях особого противопожарного режима, введенного на территории Миасского городского округа с 21 апреля. Обеспокоенные жители ближайших домов обратились за помощью в противопожарную службу», – рассказали в ведомстве.

Однако, прибывшие на место происшествия огнеборцы столкнулись с непониманием со стороны участников мероприятия. Явно подвыпившие мужчины вели себя неадекватно, близ полыхающей травы происходили драки, организаторы и зрители заверяли специалистов, что у них все «под контролем». Просьбы разойтись и дать пожарным ликвидировать возгорание не увенчались успехом. Лишь после прибытия сотрудников полиции дебоширов удалось усмирить, а огнеборцы смогли приступить к тушению.

«Отметим, что данное мероприятие не имело согласования с представителями чрезвычайного ведомства, да и получить одобрение на проведение подобного шоу, противоречащего всем правилам пожарной безопасности в условия особого противопожарного режима, невозможно. Халатность жителей не поддается объяснениям. Риск возникновения пожара в подобных условиях крайне велик, чудом удалось избежать трагедии. Кроме того, сжигание покрышек наносит экологический вред», – отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 устанавливают лиц, причастных к возгоранию. Согласно пункту 2 статьи 20.4. КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей, напоминают в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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