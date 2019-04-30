Каждый пятый челябинец не верит в изменения после отставки Дубровского

Больше 20% жителей Челябинска не ждут позитивных изменений после отставки Бориса Дубровского с поста губернатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского филиала РАНХиГС, социологи вуза, в рамках очередного инициативного опроса, проведенного через месяц после смены власти в регионе, задали жителям города Челябинска вопрос: «По Вашему мнению, как повлияет отставка Б.А. Дубровского с должности губернатора Челябинской области на ситуацию в регионе в ближайший год?»

Большинство челябинцев, принявших участие в опросе (50,9%), считают, что отставка Бориса Дубровского с должности губернатора Челябинской области повлияет на ситуацию в регионе в ближайший год позитивно, появятся новые перспективы и ресурсы для развития. Так чаще остальных отвечают женщины и респонденты с высшим образованием.

Каждый пятый опрошенный (21,3%) полагает, что отставка прежнего губернатора никак не повлияет на ситуацию в регионе в ближайший год. Такую позицию чаще выражают мужчины, респонденты в возрасте 25-44 лет, по роду занятий – наемные работники частных предприятий.

Есть среди опрошенных и горожане, считающие, что отставка Дубровского с должности главы региона повлияет на ситуацию в регионе негативно, ситуация ухудшится. Однако, таких всего 3,3%, что меньше величины статистической погрешности, поэтому описывать социально-демографические характеристики данной группы не имеет смысла, отмечают социологи.

Практически каждый четвёртый житель Челябинска (24,5%), принявший участие в опросе, затруднился оценить, как повлияет отставка Дубровского с должности губернатора Челябинской области на ситуацию в регионе в ближайший год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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