Уральского депутата отправили на обязательные работы за пьяную езду

В Челябинской области депутата осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Увельский городской суд признал члена совета депутатов Красногорского городского поселения Еманжелинского района виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Установлено, что в сентябре 2018 года парламентария за управление транспортным средством в состоянии опьянения оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Однако должных выводов для себя депутат не сделал и повторно совершил аналогичное правонарушение: в феврале 2019 года на автодороге Березовка – Красногорский в Увельском районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и был задержан сотрудниками ГИБДД.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией транспортных средств сроком на 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.19

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