В Челябинске собираются сэкономить на чистке реки Миасс

В Челябинске определились с компанией, которой доверят придать «эстетический облик» реке Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначальная цена контракта в ходе торгов сократилась почти в 2 раза – до 15 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен очистить от мусора, камышей и плавучих островов реки от пруда ГРЭС до Свердловского моста.

Работы должны начаться уже в мае

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.04.19

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