«С таким настроением слона не пожарить»: в Общественной палате раскритиковали проект подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

В Общественной палате Челябинской области раскритиковали проект реконструкции набережной реки Миасс и эстетического оформления самой водной артерии: до саммитов ШОС и БРИКС осталось полтора года, а чиновники до сих пор не могут не только представить проект, но и сказать, кто этот проект разрабатывает и даже назвать сроки подписания концессионного соглашения, в рамках которого собираются реконструировать большую часть набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы расчистки русла реки Миасс и обустройства набережной к саммитам ШОС и БРИКС обсуждались сегодня в рамках круглого стола, организованного Общественной палатой Челябинской области.

В начале обсуждения было заявлено, что 700 метров набережной от Кировки до еще не построенного Конгресс-холла реконструируют за счет концессионера – будут установлены гранитные парапеты высотой 110 сантиметров, оборудованы дождевые каналы, установлены скамейки и «другие формы, позволяющие монетизировать вложения концессионера». Севернее Конгресс-холла и до острова набережную тоже собираются привести в порядок –за счет муниципалитета: уже без гранита, и вообще будет гораздо скромнее.

Наконец, возьмутся и за реку – ей планируется придать «эстетический облик». Разумеется, привести в порядок все не успеют, поэтому акцент будет сделан на участке от Свердловского проспекта до Ленинградского моста.

Оказалось, что под приданием «эстетического облика» скрываются работы по уничтожению камышей, плавучих островов и очистке зеркала реки от мусора.

Сколько это будет стоить – не известно, когда начнутся работы – не известно, кто будет выполнять работы – не известно, кто разрабатывает сам «эстетический проект» – не известно

Общественники остались недовольны презентацией проекта: совершенно не понятно, кто разрабатывает планы, какой объем работ планируется.

Представители городской администрации сообщили, что реально не могут ответить на проставленный вопрос: сейчас только начата процедура конкурса на право проведения мониторинга на данном участке реки, тендер на разработку проекта планируется провести весной 2019 года, еще 8 месяцев понадобится на разработку самого проекта. Иными словами, приступить к реальным работам на реке смогут не раньше января 2020 года.

Не больше ясности и реконструкцией набережной. С кем планируется заключить концессионное соглашение, чиновники не сообщают. Известно лишь, что «некая фирма из Москвы». Сколько она собирается вложить в реконструкцию – не известно, когда подпишут соглашение – не понятно: чиновники обещают к концу года, более конкретной информации нет. Как, в конце концов, будет выглядеть набережная, тоже никто не говорит.

«А вы у челябинцев спросили? Что они хотят получить за 40 миллиардов?»

«Такое ощущение, что нам досталась обуза, – возмутился заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Михаил Смирнов. – Во всем мире река в городе – это богатство. А у нас такое впечатление, что все сидят и ждут, когда ее можно будет в асфальт закатать».

«Невозможно на это смотреть человеку с нормальной психикой»

Для проведения саммитов ШОС и БРИКС выделяются огромные ресурсы – надо из этой ситуации выжать максимум, подчеркнул Смирнов: благодаря реке в Челябинске можно кардинально преобразовать городскую среду, но если продвигаться в сегодняшнем темпе, то областной центр никогда не сдвинется с мертвой точки. «С таким настроением слона не пожарить», -резюмировал Смирнов.

После столь эмоциональной отповеди чиновники оживились и начали наперебой сообщать подробности: на набережной предусмотрен сквер искусств, и велодорожки, и вход в картинную галерею будет именно с реки, и вообще набережная – это часть большого пешеходного кольца от Кировки до острова. Правда, большая часть этого проекта находится уже «за пределами саммитов», а значит, шансы на его полную реализацию не ясны.

Но чиновники пообещали: дизайн-проект «будет готов скоро». И тогда его представят на рассмотрение если не широкой общественности, то Общественной палаты точно.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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