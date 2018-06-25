Много шума – и ничего: подготовка к саммитам ШОС и БРИКС дошла до стадии звенящего пафоса (ВИДЕО)

Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске набирает обороты. И если челябинцы по-прежнему в упор не видят кипящей работы, речи чиновников уже дошли до стадии звенящего пафоса: оказывается, собираясь построить 2-3 офисных здания и слегка почистить реку Миасс, они создают наследие для будущих поколений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Борис Дубровский прокомментировал первое заседание рабочей группы по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, состоявшееся на прошлой неделе в Москве.

«Мы получили подтверждение поддержки по ключевым объектам строительства в Челябинске. Подчеркну, что мы с вами работаем сейчас в режиме наследия: важно закончить своевременно и в полном объеме работы по реконструкции улично-дорожной сети, развитию аэропорта, по подготовке мест проживания, мест проведения мероприятий, по стабилизации экологической обстановки в городе, формированию современной городской среды – все это элементы наследия, над которыми мы сейчас активно работаем», – заявил губернатор.

Подобные речи вызывают у горожан недоумение: по планам инвесторов, модернизация того же аэропорта «Челябинск» должна закончиться лишь в 2035 году. Реконструкция улично-дорожной сети не заканчивается никогда – если раньше асфальт сходил с отремонтированных дорог через 3 года, то сейчас – первой же весной, а там, где дорожное покрытие уцелело, его снимают коммунальщики ( как это произошло с отремонтированной в 2017 году улицей Каслинской).

С местами проведения тоже вышла накладка – помпезный конгресс-холл на берегу реки Миасс, заявленный как главный объект подготовки к саммитам, построить не успевают даже в рамках первой очереди: на том же совещании в Москве было решено основной площадкой сделать конгресс-холл «Таганай», который строит частный инвестор недалеко от стадиона «Центральный».

А по «основному» конгресс-холлу пока нет ни проекта, ни подрядчиков, ни инвесторов. Есть лишь 3,3 миллиарда рублей, волевым решением главы региона переданных в капитал хозяйственного партнерства из бюджета Челябинской области с тем, чтобы ускорить возведение здания и успеть к ШОС.

Возможно именно поэтому чиновники пытаются убедить горожан, что конгресс-холл построят.

Например, сегодня глава Челябинска Евгений Тефтелев в очередной раз заявил, что в здании будут проходить мероприятия саммита.

А еще в Челябинске к саммитам намерены привести в порядок все гостевые маршруты – их насчитали 38. Правда, пока городские власти лишь собираются начать инвентаризацию, включающую оценку состояния зданий на маршрутах и «многое другое», что, если судить по словам мэра, выльется просто в ликвидацию торговых павильонов.

А еще в планах – очистить город от проводов. Правда, для этого нужно изменить закон о связи. Городская Дума уже обратилась в Законодательное собрание региона с просьбой выйти на федеральный уровень с соответствующей законодательной инициативой. Но, исходя из предыдущего опыта, шансы невелики – в Госдуме вообще не очень внимательно относятся к предложениям из регионов, и Челябинская область пока не относится к числу субъектов, чьи просьбы включают в приоритетные списки.

Единственное, что южноуральским чиновникам уже удалось сделать из заявленного губернатором, – стабилизировать экологическую обстановку: она в городе стабильно плохая, а неблагоприятные метеоусловия, при которых областной центр окутывает удушающий смог, объявляют уже при довольно сильном ветре. Например, 25 июня ветер в Челябинске будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, достигая при порывах 13 метров. Тем не менее, на первую половину дня вторника объявлены НМУ.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Николай Бутов

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