К саммитам ШОС и БРИКС в центре Челябинска вырастет гигантский недострой

В Челябинске не успеют достроить к саммитам ШОС и БРИКС большой когресс-холл, на который выделены миллиарды из бюджета области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании федерального оргкомитета саммитов ШОС и БРИКС 2020 года под председательством помощника президента России Юрия Ушакова решено главной площадкой форумов сделать конгресс-холл «Таганай», который строит частный инвестор недалеко от стадиона «Центральный» в парке имени Гагарина.

Оказалось, что построить большой конгресс-холл на берегу реки Миасс просто не успеют: все объекты должны быть сданы в 2019 году, а у хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» еще и конь не валялся: отыграны лишь работы по созданию искусственного острова и организации котлована. К слову, оба контракта получила магнитогорская компания, которую игроки рынка считают подконтрольной семье губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В остальном же все обстоит весьма печально: нет ни проекта, ни подрядчиков, ни инвесторов. Есть лишь 3,3 миллиарда рублей, волевым решением главы региона переданных в капитал хозяйственного партнерства из бюджета Челябинской области с тем, чтобы ускорить возведение здания и успеть к ШОС. Интересно, что документ о выделении этих денег г-н Дубровский подписал буквально на днях.

Теперь же выясняется, что к саммиту будет построена только коробка здания, а с его внутренней отделкой в Москве разрешили не торопиться. Очень интересно, какие теперь оправдания будут приводить областные власти для перечисления гигантской суммы из бюджета в капитал хозяйственного партнерства, склонного заключать контракты с компаниями, аффилированными с первым лицом региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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