Челябинская область будет нести ответственность за миллиардный кредит частного инвестора

Челябинская область выступит гарантом по кредиту для частного застройщика. Соответствующе решение по просьбе губернатора Бориса Дубровского принял региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги понадобились ООО «Триумф», строящему на улице Труда конгресс-холл «Таганай-2020». Поскольку конгресс-холл у цирка построить к саммитам ШОС и БРИКС явно не успевают, эта площадка станет основной во время международного форума.

После того, как это решение было принято по итогам работы в Челябинске облетной группы, выяснилось, что денег на достройку «Таганая» не хватает: проект оценен в 2 млрд 800 млн рублей. Застройщик вложил 700 млн и теперь хочет взять кредит в размере 1 млрд.

А Челябинская область гарантирует возврат этих денег и, если застройщик не сможет выплатить сумму кредита или проценты, задолженность будет погашена из регионального бюджета.

Между тем, хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», строящее конгресс-холл у цирка, выбрало двух подрядчиков на проведение очередных работ на объекте: укреплением берегов займется «ПО Монтажник» из Магнитогорска (компанию связывают с семьей Бориса Дубровского), защищать дюкеры водоотведения будет СК «Геострой».

Стоит отметить, что на конкурсы в обоих случаях было подано только по одной заявке, поэтому они признаны несостоявшимися, однако законодательство допускает заключение контракта с единственным поставщиком.

Напомним, Челябинская область внесла более 300 млн рублей в уставный капитал хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» , а потом было принято решение направить из бюджета на докапитализацию 3,3 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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