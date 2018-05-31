«Так свезло»: фирма, аффилированная с южноуральским губернатором, получила второй контракт от ХК «Конгресс-холл»

Компании, подконтрольной бизнес-структурам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, не нашлось конкурентов на торгах по конгресс-холлу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», производственное объединение «Монтажник» оказалось единственным участником конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по разработке котлована, фундаментных плит и наружных стен цоколя здания общественно-делового центра. Протокол рассмотрения и оценки заявок конкурентных переговоров размещен на официальном сайте хозяйственного партнерства «Конгресс-холл».

Отметим, что сумма контракта в документе не указана. Вместо этого говорится, что «начальная (максимальная) цена договора в рамках проведения данных конкурентных переговоров не устанавливается, цена договора определяется заказчиком на основании результатов анализа поступивших предложений от участников».

Напомним, ранее эта же магнитогорская фирма получила подряд на отсыпку искусственного острова под конгресс-холл стоимостью в 29 миллионов рублей.

В открытых источниках основным владельцем компании назван Виктор Тулупов, занимающий также пост директора компании. Однако в бизнес-среде Магнитогорска уверены, что компания перешла под контроль клана Бориса Дубровского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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