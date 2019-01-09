«Усох» почти на треть: Главгосэкспертиза не торопится согласовывать проект «большого» конгресс-холла в Челябинске

Работы по возведению «большого» конгресс-холла в центре Челябинска по-прежнему продолжаются без положительного заключения Главгосэкспертизы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинской области не смогли получить положительное заключение на проект общественно-делового центра на берегу реки Миасс до конца 2018 года, как рассчитывали. Теперь чиновники надеются дождаться его к середине февраля.

Между тем, подготовительные работы в центре Челябинска продолжаются и без разрешения Главгосэкспертизы: уже отсыпан искусственный остров, подготовлен земельный участок, сейчас возводится фундамент. Все это делается за счет областного бюджета, в минувшем году щедро выделившего на строительство «большого» конгресс-центра 3,3 миллиарда рублей, так как чаемых властями частных инвесторов проект привлечь так и не смог.

По этой или какой-нибудь иной причине, согласно последней документации, проект существенно «усох». Например, максимальная этажность снижена с заявлявшихся первоначально 42 этажей до 30 (с проектом можно познакомиться в пакете документов, сопровождающем объявление о конкурсе по выбору генерального подрядчика по строительству общественно-делового центра, объявленном в конце декабря).

Согласно проекту, в северной башне «большого» конгресс-центра будут размещены торговый центр, выставочное пространство, конференц-залы, офисы с рестораном и кафе, апартаменты.

Во второй башне планируется разместить фудкорт, концертный и банкетный залы, гостиницу на 130 номеров (четыре звезды), кинотеатр на шесть залов, боулинг, бильярд, кафе, фитнес-центр с бассейном и спа-салоном.

Запустить объект в эксплуатацию планируется в марте 2020 года. При этом в мероприятиях саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на 2020 год общественно-деловой центр, возводимый на средства бюджета, участвовать не будет. Максимум, на что надеются южноуральские чиновники, – это проведение в его стенах одного неформального мероприятия. Между тем, именно необходимостью построить объект для проведения саммитов правительство региона оправдывало выделение 3,3 миллиарда рублей из областного бюджета.

Отсутствие «большого» конгресс-холла среди объектов инфраструктуры саммитов означает и то, что вряд ли на его строительство будут направлены средства федерального бюджета (на подготовку международных форумов планируется выделить около 50 миллиардов рублей, включая средства из российской казны, но пока Москва согласовала лишь финансирование реконструкции аэропорта «Челябинск» – единственного крупного объекта, на который нашелся частный инвестор). А это значит, что достроить общественно-деловой центр так и не удастся.

В таком случае «наследием» саммитов может стать грандиозный недострой, расположенный в самом сердце Челябинска, в двух шагах от исторического центра города. И это если проект все-таки получит положительное заключение Главгосэкспертизы, решение которой ожидается не ранее средины февраля. В противном случае в центре Челябинска останется просто большая яма.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.01.19

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