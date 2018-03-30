Пять этажей и общага: челябинцы представили, как реально изменится Челябинск к саммитам ШОС и БРИКС

Челябинцам надоели пустые разговоры по поводу подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, в Москве под председательством советника президента России Антона Кобякова состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам подготовки Челябинска к заседанию Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встрече лидеров БРИКС в 2020 году. В мероприятии принял участие глава Южного Урала Борис Дубровский.

Представители федеральных ведомств, правительства Челябинской области, Фонда «Росконгресс» и других профильных организаций обсудили подготовку городской инфраструктуры к приему многочисленных иностранных делегаций.

«В оставшиеся два года необходимо приложить усилия и проделать внушительную подготовительную работу, с тем, чтобы обеспечить председательство Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году», – отметил советник президента. Он добавил, что проведение столь значимых международных мероприятий в Челябинске призвано придать мощный импульс развитию города и региона в целом. «Добавленная стоимость» будет заключаться в том, что будут усовершенствованы конгрессно-выставочная, гостиничная, аэропортовая, дорожная инфраструктура, применены передовые экологические решения и так далее.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заверил участников совещания, что южноуральская столица будет готова к проведению саммитов в срок: «Мы с 2015 года планомерно занимаемся вопросами подготовки региона к мероприятиям – утверждена дорожная карта, определены все объемы работ. Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года».

В преддверии саммитов ШОС и БРИКС Челябинск ждет глобальная «перезагрузка», город преобразится и получит новый облик и стиль, уверяют в пресс-службе губернатора. «Будут построены общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и современные транспортные развязки. Город украсит новая благоустроенная набережная на реке Миасс. Будет закрыта и рекультивирована свалка, модернизирован аэропорт и отремонтировано здание цирка», – сообщили в правительстве региона. Никакой конкретики ни московские, ни челябинские в очередной раз не озвучили.

Впрочем, по планам инвесторов, модернизация того же аэропорта «Челябинск» должна закончиться лишь в 2035 году. Что касается общественно-делового центра, то к 2020 году планируется сдать только первую очередь объекта высотой 6 этажей, а достраиваться он будет (если будет) уже после международного слета. Правда, и в этом областные власти уверены не до конца. Так, во время недавней пресс-конференции вице-губернатор Руслан Гаттаров отметил, что даже если этот объект забуксует, то уж частный конгресс-холл недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса построят точно, и проведут саммит там.

Между тем, рядовые горожане начали откровенно потешаться над фантазиями чиновников в стиле «Нью-Васюки».

Так, один из челябинцев поделился в соцсетях снимком подготовки к предстоящему чемпионату мира по танцевальному спорту. «Из-за выигрыша «Трактора» перенесли проведение ЧМ по танцевальному спорту в ДС «Юность», поэтому экстренно обновляют фасад, – написал автор снимка, на котором фасад здания драпируется тканью. – Именно так будут отреставрированы 200 домов к ШОСуБРИКСу».

Собственно, эта традиция не нова. Так, в преддверии чемпионата мира по дзюдо, проходившего в Челябинске в 2014 году, деревянный строительный забор у здания бизнес-центра «Урал» в центре города был задрапирован матерчатыми баннерами, приветствующими участников соревнований. Так они и висели, пока не начали облезать под воздействием климата и неравнодушных граждан.

Не уверены горожане и в том, что хотя бы половина заявленных объектов будет построена к означенному сроку. «Построят конгресс-холл Наговицына в пять этажей да общагу у ЮУрГУ – и нормально проведут», – иронизируют челябинцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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