В Челябинской области будут судить начальника пожарной части

Начальник пожарно-спасательной части из Еткуля предстанет перед судом за мошенничество и взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника 66-й пожарно-спасательной части ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области». Он обвиняется в получении взятки, а также мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, высокопоставленный пожарный с сентября 2017 по декабрь 2018 года закрывал глаза на то, что лишенный права управления транспортным средством на полтора года водитель пожарно-спасательной части продолжал работать на своей должности. За это он получил от подчиненного 27,5 тысяч рублей.

Кроме того, в декабре 2018 года он получил от двух своих сотрудников по 9 тысяч рублей. За взятку он обещал не увольнять подчиненных за нахождение на службе в состоянии алкогольного опьянения и не лишать их премии. При этом ему было известно, что по результатам служебных проверок в отношении сотрудников решений о лишении премии и применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения не принималось.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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