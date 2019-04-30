На пост мэра Копейска заявились десять кандидатов

В выборах главы Копейска примут участие 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь половина кандидатов на пост градоначальника живут в Копейске. Их имена стали известны по окончанию рассмотрения заявок конкурсной комиссией.

На пост мэра Копейска претендуют предприниматели Алексей Виноградов, Андрей Соснин, Анатолий Тимофеев, Роберт Шаерман, депутат городского собрания от партии «Справедливая Россия» Григорий Жаднов, экоактивист Дмитрий Закарлютин, учитель истории местной школы Данил Плотников, юрист, пенсионер МВД Георгий Невский, а также два чиновника – замглавы Чебаркуля по городскому хозяйству Юрий Заневский и врио главы Копейска Андрей Фалейчик.

При этом в Копейске живут только Виноградов, Жаднов, Плотников, Тимофеев и Шаерман. Из других претендентов четверо живут в Челябинске.

Отметим, что Георгий Невский не так давно принимал участие в выборах главы Челябинска, однако, до финала не дошел.

Фаворитом предвыборной гонки считается врио Копейска Андрей Фалейчик. Его завели в администрацию города еще в бытность губернатором Бориса Дубровского. Он должен был сменить на посту мэра Владимира Можина, так и не сумевшего справиться с управлением проблемным городом. Смог Фалейчик получить поддержку и врио губернатора Алексея Текслера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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