Из-за праздничных мероприятий в центре Челябинска закроют движение транспорта.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, приуроченных к Дню весны и труда, 1 мая с 10:30 до 13:00 в центре города будет ограничено движение транспорта.
Пять челябинских партий и Федерация профсоюзов проведут в Челябинске праздничные шествия и митинги. Планируется, что в них примут участие более 20 тысяч человек. Колонны пройдут по улицам города, поздравляя челябинцев с праздником.
В целях обеспечения безопасности на время проведения мероприятий будет полностью закрыто движение автомобилей и общественного транспорта на следующих улицах:
проспект Ленина – на участке от улицы Цвиллинга до Свердловского проспекта;
Тимирязева – на участке от улицы Цвиллинга до Воровского;
Воровского – на участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина;
Елькина – на участке от Тимирязева до Воровского.
«Просим челябинцев учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты», – пишет пресс-служба мэрии.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 30.04.19
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