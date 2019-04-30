Из-за праздничных мероприятий в центре Челябинска закроют движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, приуроченных к Дню весны и труда, 1 мая с 10:30 до 13:00 в центре города будет ограничено движение транспорта.

Пять челябинских партий и Федерация профсоюзов проведут в Челябинске праздничные шествия и митинги. Планируется, что в них примут участие более 20 тысяч человек. Колонны пройдут по улицам города, поздравляя челябинцев с праздником.

В целях обеспечения безопасности на время проведения мероприятий будет полностью закрыто движение автомобилей и общественного транспорта на следующих улицах:

проспект Ленина – на участке от улицы Цвиллинга до Свердловского проспекта;

Тимирязева – на участке от улицы Цвиллинга до Воровского;

Воровского – на участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина;

Елькина – на участке от Тимирязева до Воровского.

«Просим челябинцев учитывать эти изменения и заранее планировать свои маршруты», – пишет пресс-служба мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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