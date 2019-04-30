В праздничные дни общественный транспорт Челябинска изменит схему движения

В праздничные дни общественный транспорт Челябинска будет работать в особом режиме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в майские праздники¸ в связи с проведением мероприятий, будет изменена схема движения городского общественного транспорта.

1 мая на время проведения митингов и шествий с 10:00 до 13:15:

Автобус

Маршрут № 4 Мамина – пр. Ленина – Свободы – Труда – Свердловский пр. – пр. Ленина – ЮУрГУ (в прямом и обратном направлении).

Маршрут № 14 Ж/д вокзал – Свободы – Евтеева – Цвиллинга – Степана Разина – Доватора – Воровского, далее по маршруту (в прямом направлении), Новосинеглазово – Блюхера – Воровского – Доватора – Ж. д вокзал (в обратном направлении)

Маршрут № 18 Ж/д вокзал – Свободы – Труда – Кирова, далее по маршруту

Маршрут № 64 Ж/д вокзал – Свободы – Бр. Кашириных, далее по маршруту (в прямом и обратном направлении)

Маршрут № 90с Ж/д вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту, (в прямом направлении), Сад Кристалл – Блюхера – Воровского – Доватора – Ж. д вокзал (в обратном направлении).

Троллейбус

Маршрут № 8, 10, 11, 19, 26,со стороны Комсомольской площади будут следовать до Ж. д вокзала.

Маршруты № 5, 17 Ж. д вокзал – ЧТЗ

Маршруты № 5, 11 АМЗ – ДС «Юность»

Маршруты № 8, 19 ПКиО – Сони Кривой – Свердловский пр. Комсомольский пр. – Молодогвардейцев – к/ст. «Братьев Кашириных»

Маршруты № 10, 17, 26 Молдавская – Бр. Кашириных – Энгельса – ПКиО.

5 мая в связи с проведением Городской легкоатлетической эстафеты и велогонки с 11:00 до 13:45:

Автобус

Маршрут № 4 Мамина – пр. Ленина – Свободы – Труда – Цвиллинга – пл. Революции – пр. Ленина – Мамина

Маршрут № 14 Ж/д вокзал – Свободы – Евтеева – Цвиллинга – Степана Разина – Доватора – Воровского, далее по маршруту (в прямом направлении), Новосинеглазово – Блюхера – Воровского – Доватора – Ж. д вокзал (в обратном направлении)

Маршрут № 15 ЧМК – ДС «Юность»

Маршрут № 18 Ж/д вокзал – Свободы – Труда – Кирова, далее по маршруту

Маршрут № 64 Ж/д вокзал – Свободы – Бр. Кашириных, далее по маршруту (в прямом и обратном направлении)

Маршрут № 90с Ж/д вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту, (в прямом направлении), Сад Кристалл – Блюхера – Воровского – Доватора – Ж. д вокзал (в обратном направлении)

Троллейбус

Маршрут № 7 отправлением с 9:33 ЧМК – ДС «Юность» – Труда – Северо-Крымская – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ЧМК

Маршрут № 8 ЧКПЗ – Гагарина – Ж/д Вокзал

Маршрут № 10 Солнечный берег – Ж/д Вокзал

Маршрут № 10 Молдавская – к/ст. «Бр. Кашириных»

Маршрут № 11 АМЗ – Тимирязева – Ж/д Вокзал

Маршрут № 12 Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ДС «Юность» – Труда – Северо-Крымская – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – Молдавская

Маршрут № 14 ЧМК – Комсомольский пр. – Молодогвардейцев – к/ст. «Бр. Кашириных»

Маршрут № 17 Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ДС «Юность» – Труда – Северо-Крымская – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – Молдавская

Маршрут № 17 Ж/д вокзал – ЧТЗ

Маршрут № 19 ТЭЦ 3 – Первоозерный – Ж/д Вокзал (в прямом и обратном направлении с заездом ан Первоозерный)

Маршрут № 26 Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – ДС «Юность» – Труда – Северо-Крымская – Бр. Кашириных – Чичерина – Комсомольский пр. – Молдавская

Трамвай

Маршруты № 6, 17, 20 на время перекрытия движения будут следовать до центра

7 мая в связи с проведением генеральной репетиции «Парада Победы» с 17:00 до 21:00:

Автобус

Маршрут № 4 Мамина – пр. Ленина – Свободы – Труда – Свердловский пр. – пр. Ленина – ЮУрГУ (в прямом и обратном направлении)

Маршрут № 14 Ж/д вокзал – Свободы – Тимирязева – Воровского, далее по маршруту (в прямом направлении и обратном направлении)

Маршрут № 18 Ж/д вокзал – Свободы – Труда – Кирова, далее по маршруту

Маршрут № 64 Ж/д вокзал – Свободы – Бр. Кашириных, далее по маршруту (в прямом и обратном направлении)

Маршрут № 90с Ж/д вокзал – Железнодорожная – Доватора – Воровского, далее по маршруту, (в прямом направлении), Сад Кристалл – Блюхера – Воровского – Доватора – Ж. д вокзал (в обратном направлении)

Троллейбус

Во время перекрытия движения будут следовать по указанию центрального диспетчера МУП «Служба организации движения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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