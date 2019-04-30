Полтора десятка южноуральцев будут судить за махинации с ОСАГО

В Челябинске предстанет перед судом банда страховых аферистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи главного следственного управления регионального полицейского главка окончили предварительное следствие по уголовному делу в отношении 17 жителей Челябинской области, обвиняемых в совершении 12 преступлений, квалифицируемых частью 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере страхования).

Из материалов дела следует, что южноуральцы, действуя в составе организованной группы, умышленно совершали дорожно-транспортные происшествия, используя принадлежащие им автомобили. После чего обращались на пункты оформления ДТП, где составляли документы, содержащие ложные сведения относительно обстоятельств и участников ДТП. Далее они обращались в страховые компании для незаконного получения выплат страхового возмещения.

В рамках возбужденного уголовного дела полицейскими проведены обыски по месту проживания обвиняемых. Изъяты 4 автомобиля, а также документация по фиктивным страховым случаям, деньги, банковские карты, компьютерные жесткие диски.

Потерпевшими по уголовному делу являются 4 страховые компании, которым нанесен ущерб свыше 2 миллионов рублей. С целью возмещения ущерба в ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 3,6 миллиона рублей.

На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За совершение данных противоправных деяний законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.19

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