Миасский школьник спас кота из «воздушной тюрьмы»

В Миассе подросток спас кота, неделю пробывшего на балконном козырьке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животное упало на козырек балкона четвертого этажа, сорвавшись с крыши. Пролетев полтора метра, кот практически не пострадал, но самостоятельно спуститься не мог.

Животное пробыло в «воздушной тюрьме» неделю, но помочь ему не решались. Наконец, местный подросток предпринял попытку снять кота. Молодой человек спустился с крыши по пожарной лестнице и вызволил питомца из высотной ловушки.

«Было несложно, но была опасность, что могу упасть, – цитирует «Первый областной» юного героя. – Я забрал кота и поднялся с ним на крышу. Кот ушел на чердак. Дома рассказал, что произошло, мне сказали, что я молодец. Друзья отметили, что не каждый будет рисковать своей жизнью ради чужой, и мой поступок очень храбрый».

Челябинск, Виктор Елисеев

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