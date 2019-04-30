Директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области лишился работы за попытку «протащить» проект кремниевого завода в Златоусте

Директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов лишился работы за попытку «протащить» проект строительства кремниевого завода в Златоусте.

Напомним, перспектива получить в городе подобное производство вызвала у златоустовцев бурный протест.

Власти пообещали, что проект в данном виде и на данном месте реализовываться не будет.

Однако в соцсетях появилась запись совещания, где обсуждались вопросы строительства завода.

«Позиция правительства Челябинской области по вопросу кремниевого завода в Златоусте окончательная – его не будет. Это решение не подлежит пересмотру, – официально заявили в пресс-службе Челябинской области. – Поводом для проведения совещания, запись которого была опубликована в социальных сетях, послужила служебная записка, поступившая из министерства экономического развития Челябинской области в адрес ВРИО губернатора и допускавшая варианты строительства кремниевого завода в Златоусте.

Глава региона оказался крайне недоволен такой постановкой вопроса. Министру экономического развития региона Сергею Смольникову объявлен выговор, директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Алексей Бобов уволен».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.04.19

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