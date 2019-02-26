«Наши дети уже не выживают»: в Златоусте затормозили проект строительства кремниевого завода (ВИДЕО)

Администрация Златоуста отменила решение о проведении публичных слушаний по вопросу перевода 60 гектаров земли из лесного фонда в промзону.

Как уже сообщал «Новый День», активные выступления против строительства в Златоусте завода технического кремния начались в феврале текущего года, когда стало известно, что глава города 29 декабря 2018 года подписал постановление о проведении слушаний по вопросу изменения статуса земли.

Инвестором нового производства готово выступить ЗАО «НПО Силарус», которое входит в промышленную группу «Титан». Объем обещанных инвестиций – 8,5 млрд рублей. При этом проект уже провалился в Омске, Новоуральске, Абакане, Кемеровской области, Минусинске, Беслане и Ленинградской области: жители этих регионов категорически отказались размешать производство на своей территории.

Почему местом для очередной попытки стал Златоуст – загадка: кремниевого месторождения здесь нет, потребителей конечного продукта тоже. Разве что город может получить статус территории опережающего социально-экономического развития, что сулит огромные льготы в течение нескольких лет. Но этот вопрос, активно обсуждавшийся осень 2017 года, подвис и вряд ли решится в ближайшее время.

Зато понятен выбор конкретного участка в самом Златоусте: на Машгородке, в непосредственной близости от жилой зоны – инвестор сэкономит на коммуникациях, так как вся необходимая инфраструктура уже есть.

Горожане подозревают, что это не единственный пункт экономии

А еще есть 60 гектаров хвойного леса, перемежаемого березовыми рощами – именно этот участок хочет получить «НПО Силарус». А горожане, заявляют, что знают, зачем: производство технического кремния подразумевает использование щепы, получаемой из сосны и березы. Для заявленных объемов производства необходимо 190 тонн щепы в день.

«Они заявляют, что будут возить щепу из Омска, – говорит депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. – Но мы им не верим: зачем такое транспортное плечо, когда вокруг столько леса?»

Не доверять инвесторам, как властям города, у златоустовцев есть все основания: когда местное Агентство стратегических инициатив вместе с городскими чиновникам попытались объяснить, зачем этот проект нужен Златоусту, они заявляли, что будет создано 1 тысяча рабочих мест, однако, согласно предварительной оценке проекта, сделанной Институтом проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петербург), плановая численность работников предприятия – 250 человек. И их подоходный налог – единственная прибыль, которую получит город, говорит предприниматель Андрей Мазанов, поясняя: «НПО Силарус» зарегистрировано в другом городе и подавляющую часть налогов будет платить по месту регистрации.

А залтоустовцам достанется 690 тысяч тонн выбросов 18 загрязняющих веществ с 1 по 4 класса опасности (бензапирен, формальдегид, мышьяк, свинец, оксид кадмия, окислы азота и серы) в год. При этом от ближайшего жилого дома завод будет находится в 795 метрах, от огородов – в 630 метрах, а до комплекса пищевой промышленности – и вовсе 150 метров.

«На этом предприятии уже создано 600 рабочих мест и собирались создать еще 300, – говорят златоустовцы. – Если откроют кремниевое производство, ни о каком расширении пищевиков не может быть и речи». Тем более, что по словам местных металлургах, объемы рассчитанных выбросов при заявленных показателях производства занижены минимум в 2 раза.

Но самое главное, что, по мнению горожан, от них скрывают: производство технического кремния – это лишь первый эта проекта. «В 2010 году один из представителей группы «Титан» в интервью заявлял, что производство технического кремния рентабельно только вкупе с поликристаллическим, а это уже гораздо опаснее, – подчеркивает юрист Илья Михайлов. – Тут используется, например, ядовитый трихлорсилан*».

В пользу этой версии говорит и тот факт, что из пояснительной записки, представленной горожанам инвестором, следует: для производства технического кремния необходима площадь в 20 га. Зачем им участок в 3 раза больше, непонятно. А вот если предположить, что планируется еще одно производство, все становится на свои места. Кстати, цена технического кремния составляет 2,5 доллара за кг, а поликристаллического – от 20 до 25 долларов (несколько лет назад цена доходила до 150 долларов).

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Златоустовцы уже передали в администрацию президента 15 тысяч подписей горожан, выступающих категорически против строительства кремниевого завода. Сбор подписей продолжается.

Под давлением общественности городские власти отменили решение о проведении публичных слушаний. Но противники кремниевого производства пока не спешат праздновать победу: по их данным, чиновники рассматривают другие площадки для размещения завода.

«Нам вообще не нужно это предприятие – ни в каком виде, ни на каком расстоянии», – говорят горожане.

А на аргументы типа «давайте закроем все производства и откатимся в каменный век» отвечают: если продолжать в том же духе, у людей вообще не останется шансов на жизнь.

Ольга Мухометьярова: Мы уже создали среду, в которой наши дети не выживают

Справка «Нового Дня»:

Поликристаллический кремний (ПКК) используется для производства полупроводников.

Сырьем для ПКК является технический кремний, из которого синтезируют *трихлорсилан – высоко токсичное и чрезвычайно огнеопасное (самопроизвольно воспламеняется на воздухе), взрывоопасное вещество.

Трихлорсилан является коррозионно агрессивным, и его использование в производстве опасно прорывами, протечками, разгерметизацией, катастрофическим разрушением оборудования и, как следствие, неконтролируемыми выбросами токсичных веществ в атмосферу.

Трихлорсилан разъедает глаза, кожу, слизистые, дыхательные пути. Вдыхание паров может вызвать отек легких и летальный исход.

Кроме того, хлорсиланы при горении выделяют большое количество хлороводорода: образующийся при сгорании 1 тонны хлорсилана хлороводород способен загрязнить до летальной концентрации около 126 тысяч кубометров атмосферы.

Во влажно воздухе хлороводород образует туман соляной кислоты, стелящийся по земле.

В целом, производство трихлорсилана (и, как следствие, ПКК) отличается высокой энергоемкостью и экологической опасностью при низком выходе продукта. Учитывая опасность, его производство запрещено во многих странах мира.

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