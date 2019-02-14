В Златоусте собрали 10 тысяч подписей против строительства опасного производства

Экоактивисты собрали 10 тысяч подписей против строительства в Златоусте кремниевого завода.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», активные выступления против строительства в Златоусте завода технического кремния начались в феврале этого года. Инвестором нового производства готово выступить ЗАО «НПО Силарус», которое входит в промышленную группу «Титан». При этом проект уже провалился в Омске, Новоуральске, Абакане, Кемеровской области. Где-то – из-за экологического протеста, где-то строительство оказалось экономически не оправдано.

Власти Златоуста инвестпроект поддержали и попытались втихаря перевести участок строительства завода в категорию промышленных земель. В свое оправдание чиновники заявляют, что новое производство обеспечит работой 1 тысячу горожан. Между тем, по данным предварительной оценке проекта, сделанной Институтом проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петрбург), плановая численность работников предприятия – 250 человек. В атмосферный воздух оно будет выбрасывать 18 загрязняющих веществ с 1 по 4 класса опасности (бензапирен, формальдегид, мышьяк, свинец, оксид кадмия). От ближайшего жилого дома завод будет находится в 795 метрах, а от огородов – в 630 метрах.

Вчера, 13 февраля, экоактивисты передали мэрии Златоуста первые 6 тысяч подписей против строительства завода, сброшюрованные в 7 томов. Всего же на сегодня, по данным депутата Законодательного собрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой, собрано 10 тысяч подписей. Сбор подписей организован в преддверии общественных слушаний по выделению под строительство завода земельного участка. Слушания назначены на 11 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.02.19

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