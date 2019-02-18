Обложили со всех сторон: в Миассе собираются построить железорудный ГОК

В Миассе построят ГОК по добыче открытым способом железных руд и сопутствующих элементов. Это известие стало полной неожиданностью для горожан. Оказалось, что инвестиционное соглашение с ООО «Круглогорский ГОК» городские власти подписали еще в ноябре прошлого года, но общественность известить об этом забыли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на аппаратном совещании главы города кто-то буквально «проболтался»: дескать, сегодня состоятся публичные слушания. Присутствовавшие на заседании журналисты эту новость опубликовали.

В результате в зале собралось не более двух десятков человек, но и их оказалось достаточно, чтобы притормозить стремительно развивающиеся события. Как выяснилось, два участка уже переданы инвестору в собственность, а сегодня планировалось изменить статус третьего – с земель сельхозназначения на производственную зону.

Отметим, что предполагаемая промзона расположена к юго-западу от города в районе горы Круглая – впритык к трассе М5 и в 4 км от села Смородинка. На данном участке планируется организовать промышленную площадку для подготовки руды.

Представитель инвестора, похоже, был настолько уверен в исходе слушаний, что не подготовил «группу поддержки», как это принято в последнее время, и немногочисленные миасцы, которых успели оповестить о том, какой сюрприз курортному городу приготовили власти, довольно легко отстояли свою позицию: вопрос отложили и решили создать рабочую группу с привлечением общественности и всех контролирующих структур для изучения вопроса законности и безопасности строительства ГОКа.

ГОК, если будет построен, замкнет промышленную дугу вокруг главного туристического центра Челябинской области: Миасс привлекателен уникальным озером Тургояк, национальным парком «Таганай», Ильменским озером, на берегах которого проходит знаменитый на всю Россию Ильменский фестиваль.

Плюс ко всему, до последнего времени город считался одним из самых чистых в регионе: государственный ракетный центр и автозавод можно считать стерильными по сравнению с металлургическим и добывающими производством. Поэтому здесь любят отдыхать не только южноуральцы, но и жители соседних регионов. А востребованность местных курортов так высока, что зачастую дешевле слетать на Канары, нежели провести неделю, например, на Тургояке.

Кроме того, в последнее время дома в городе и его окрестностях активно покупают обеспеченные челябинцы, особенно после того, как смог в областном центре стал обыденным явлением, а перспектива строительства Томинского ГОКа в 12 км от региональной столицы переросла в реальную угрозу.

И теперь Миасс собираются окружить предприятиями, весьма сомнительными с точки зрения экологии: с севера карьеры «Южуралзолота», с запада – кремниевый завод, против которого бунтует Златоуст, а с юга – железорудный ГОК. И только с востока пока ничего не угрожает – с этой стороны город надежно прикрыт Ильменским заповедником.

На вопрос присутствующих на слушаниях, почему глава города Григорий Тонких и спикер городского Собрания Евгений Степовик согласились на строительство ГОКа, депутат Михаил Попов ответил: «Их заставляет Челябинск. Откажутся – останутся без места».

Добавим, что ООО «Круглогорский ГОК» с уставным капиталом 10 тысяч рублей принадлежит 4 физическим лицам. Один из них – полный тезка экс-министра промышленности Челябинской области Валерия Прудского, второй – полный тезка бывшего сенатора и бывшего владельца 10% акций Промсвязьбанка Виктора Пичугова.

Напомним, экс-сенатор Виктор Пичугов в декабре 2018 года получил кипрский паспорт «в обмен на инвестиции». Точнее, документы на натурализацию сначала подала его супруга Анна (женщина с точно таким же именем является третьим учредителем ГОКа), а Пичугов получил кипрское гражданство как муж. В связи с этой историей действующего президента Кипра заподозрили в коррупции.

Челябинск – Миасс, Ольга Арсентьева

Челябинск – Миасс. Другие новости 18.02.19

«Не ходите, дети...” Челябинка рассказала об ужасах частного детского сада. / Челябинский «большой» конгресс-холл получил одобрение Главгосэкспертизы. / Правозащитники: южноуральских больных туберкулезом сгоняют в диспансер-«бомжатник». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»