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NewDayNews.ru

Среда, 27 февраля 2019, 20:24 мск

Новости Челябинск

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Депутатам Миасса предложили провести опрос населения по проблеме строительства ГОКа

Жители Миасса предложили городскому Собранию депутатов провести масштабный опрос горожан на предмет строительства Круглогорского ГОКа.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что рядом с городом собираются построить железорудный ГОК, миасцы узнали в случайно неделю назад. Выяснилось, что инвестиционное соглашение с руководством города подписано в ноябре 2018 года, ГОК уже получил несколько участков в аренду, а один в собственность. А отсыпка дороги и вовсе ведется с октября. В пятницу, 22 февраля, вопрос рассматривался на сессии городского Собрания депутатов, а вечером состоялась встреча представителей ГОКа с жителями поселка Смородинка, расположенного в 4 км от площадки, выбранной под ГОК. Участники встречи единогласно проголосовали против строительства, заявив, что реализовать проект не дадут. Они потребовали, что инвестсоглашение было расторгнуто. В понедельник, 25 февраля, их требование было выполнено.

Однако речь не идет об окончательном запрете строительства: «ООО «Круглогорский ГОК» прекращает все работы на данной территории до предоставления всей необходимой документации и получения разрешений на производство работ, – говорится в официальном сообщении на сайте городской администрации. – ООО «Круглогорский ГОК» в двухнедельный срок обязуется предоставить всю исчерпывающую информацию о проекте». Миасцы же заявляют, что им ГОК не нужен ни при каких обстоятельствах, и, чтобы закрепить эту позицию официально, обратились к депутатам:

«Планы по строительству Круглогорского ГОК крайне негативно сказываются на планах развития Миасского городского округа (МГО), сохранении уникального природного комплекса МГО и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), расположенных на территории МГО, – говорится в обращении инициативной группы горожан депутатам. – Экономическое развитие МГО в первую очередь связано с высокотехнологичным производством и развитием туристическо – курортного кластера.

Строительство Круглогорского ГОК, создающее, прежде всего, малоквалифицированные рабочие места, значительно снизит инвестиционную привлекательность МГО в плане развития высокотехнологичного производства.

В рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015 – 2020 годы», в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года, в рамках подготовки и проведения этапов кубков мира и чемпионата России по фристайлу были затрачены значительные бюджетные средства, привлечены значительные частные инвестиции для развития туристическо – курортного кластера МГО. Проведена значительная работа (в том числе и всемирно известным путешественником Федором Конюховым) по созданию и развитию спортивного и туристическо – курортного имиджа МГО, которая позволила подать заявку на проведение Чемпионата мира по фристайлу 2023 года.

Строительство Круглогорского ГОК является откровенной подножкой в этой работе (а то и кладет на лопатки всю работу). Оно приведет к оттоку туристов, перечеркиванию всех усилий и расходов в плане развития туристическо – курортного и спортивного имиджа МГО.

В непосредственной близости (не более 10 км) от планируемого места строительства ГОК находятся 4 из 9 расположенных на территории МГО особо охраняемых природных территорий, в том числе одна из них – «Геологический разрез зоны меланжа» вплотную примыкает к планируемому месту строительства. Взрывные работы однозначно приведут к ее разрушению и созданию опасности для дорожного движения по федеральной трассе М-5.

Ильменский государственный заповедник расположен всего лишь в 16 км от планируемого места строительства ГОК, причем роза ветров такова, что более 30% времени ветра дуют от горы Круглой в сторону заповедника.

И самое главное: реализация планов строительства ГОК несет огромные риски для здоровья всех жителей МГО, среди которых создатели ракетного щита страны и изготовители «колес российской армии».

Предложено вынести для опроса граждан Миасского округа следующий вопрос: «Вы против строительства ГОК на территории МГО?»

Опасения миасцев разделяют и жители других городов:

«Метания губернатора, который сначала называет КруглоГОК востребованным, но затем приостанавливает строительство, говорит о том, что его политика подвержена резким колебаниям и изменениям. Завтра он может снова разрешить», – отмечает выросший в Миассе челябинец Александр Кожейкин.

Он напомниает, что в 2016 году власти Челябинской области презентовали проект туристического кластера «Синегорье», разработанный по поручению губернатора Бориса Дубровского, который затем представили в Совете Федерации. «Синегорье» вошло в федеральную и целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ», где заняло пятое место среди 72 заявленных проектов.

«В проект вкладываются и будут вложены огромные деньги, несопоставимые с вложениями отставного сенатора с кипрским гражданством. Я читал, что где-то на уровне 5 млрд рублей частных инвестиций, 1 млрд рублей из федерального бюджета и 285,3 млн рублей из бюджета области, – говорит Кожейкин. – На бюджетные средства планируется возвести инфраструктуру, все основные расходы – только за счет заинтересованного бизнеса. В кластер вошли 12 туристических объектов Миасса, Чебаркуля, Златоуста, Кыштыма, Карабаша, Челябинска и Кунашакского района.

По замыслу властей, кластер «Синегорье» должен увеличивать приток туристов в Челябинскую область на 300 тыс. человек в год. Но какой частный инвестор будет вкладываться в регион, где копаются карьеры и гремят взрывы. ГОКи и туризм – априори смертельные враги.

Надо бы напомнить губернатору и власти города на санкционированном митинге, что принятая Стратегия развития города в направлении туристического и культурного прогресса наиболее отвечает его интересам и поэтому одобрена горожанами, а ГОКи, которые представляют собой временные объекты, способны навсегда поставить крест на динамичном развитии города в туристическом направлении».

Челябинск – Миасс, Ольга Арсентьева

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