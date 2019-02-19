Власти Миасса уверяют, что они не за ГОК, горожане не верят

Глава Миасса Григорий Тонких выступил с официальным заявлением по поводу Круглогорского ГОКа.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что в городе собираются строить ГОК по добыче открытым способом железных руд и сопутствующих элементов, миасцы узнали вчера и случайно: на совещании в мэрии сообщили, что общественные слушания по этому вопросу должны состоятся через несколько часов. Тут же выяснилось, что глава города Геннадий Тонких подписал инвестиционное соглашение с ООО «Кругогорский ГОК» еще в ноябре. Горожане смогли добиться, чтобы вопрос со слушаний сняли, а сегодня общественные активисты пришли на заседание комиссии по городскому хозяйству, чтобы спросить у депутатов, почему столь важный для города вопрос решается кулуарно.

Заглянул на заседание и глава города Григорий Тонких. Ради него прервали обсуждение рабочих вопросов и предоставили слово:

«В ноябре было подписано рамочное инвестиционное соглашение, которое мы подписываем практически со всеми инвесторами, которые так или иначе хотят инвестировать в город. Это соглашение говорит о том, что власть, органы местного самоуправления, бизнес готовы к диалогу в решении инвестиционных проектов. Не более того, – заявил мэр. – В прошлом году, чтобы данное производство запустилось, необходимо было экологическую экспертизу на сами дробильные устройства и так далее.

С 1 января изменилась ситуация, и необходима полная экологическая экспертиза на весь проект в целом. Поэтому решение о том, что мы будем проводить общественные слушания и предлагать депутатам перевод категории земель из сельхозназначения в зону промышленности, по заявлению инвесторов было принято в прошлом году.

Сейчас мы четко понимаем, что пока не будет экологического заключения в полном объеме, пока не будут проведены с учетом этого заключения публичные обсуждения, документы в собрание депутатов не уйдут. Если будут положительные заключения экспертиз все возможных, если будут рекомендации населения по этим категориям земель, то тогда будет подготовлен проект по переводу конкретных земельных участков из сельхозназначения в зону промышленности.

И только потом собрание депутатов, обсудив все это на комиссиях, будет вносить корректировки в генплан. И только после этого будут подготовлены все остальные решения, в том числе разрешения на строительство данных объектов.

Сейчас вопрос абсолютно сырой. Вчера была возможность задать вопросы инвесторам – что они хотят там сделать, но, к сожалению, публичные слушания просто сорвались.

Я с полной ответственностью заявляю, что только в соответствии с законодательством, только в соответствии со всеми экспертизами вопрос может двигаться дальше».

Почему абсолютно сырой вопрос выносился на публичные слушания, Тонких не пояснил: завершив свою речь, он стремительно покинул помещение, бросив на ходу: «Вопросы на публичных слушаниях задавайте». Кстати, вчера на слушаниях его не было, и кому задавать вопросы, адресованные главе города, осталось невыясненным.

К теме ГОКа вернулись еще раз после обсуждения всех заявленных в повестке заседания вопрос. И хотя этот момент был предусмотрен в разделе «Разное», в зале остались только 3 депутата, что наглядно характеризует отношение народных избранников к этой проблеме.

Отдуваться за всех пришлось спикеру Собрания Евгению Степовику. Он немного порассуждал о возможных путях развития Миасса – «либо мы определяем стратегию технологических предприятий, то есть говорим о развитии туризма, либо мы говорим, что у нас здесь Мекка добычи – и это абсолютно две разные стратегии»; попенял общественности за пассивность: по его словам извещение о слушаниях было размещено на сайте «в том месте, где всегда, размешается… Кому интересно – пусть заходят на сайт и смотрят» И зачем-то добавил: «Незнание закона не освобождает от ответственности». Правда, позже выяснилось, что извещение о слушаниях было размещено не в разделе «Новости», а «закопано» среди многочисленных документов в файле под названием «Постановление №346».

Да и в самом постановлении нет ни слова ни о ГОКе, ни о переводе из земель сельхозназначения в промплощадку, и у тех, кто не знает, о чем конкретно идет речь, что касается эта непонятная история с землями только жителей территориального округа «Черновское».

Правда, обсудить эти «нюансы» со Степовиком общественникам не удалось: сообщив, что присутствовать на общественных слушаниях он не смог, так как находится на больничном, спикер Собрания убежал на заседание другой комиссии: недуг, помешавший ему принять участие в обсуждении «очень важного (по его же словам) вопроса», никак не отразился на других должностных обязанностях.

«Повторяется ситуация с Васильевской свалкой, когда из нее хотели сделать мусорный полигон для 7 муниципалитетов, – завил представитель Общественной палаты Миасса. – Во всех случаях имеются попытки обойти процесс оценки воздействия на окружающую среду». Оказалось, что в городе даже не утверждена процедура такой оценки: все необходимые документы были разработаны, переданы в мэрию, где и «зависли».

Общественники приняли решение прийти 21 февраля на заседание комиссии по законодательству и добиться вынесения на утверждение Собрания депутатов проекта «Положения об оценке воздействия на окружающую среду».

Напомним, Круглогорский ГОК собираются построить к юго-западу от Миасса: в 4 км от поселка Смородинка, в 1 км от сада «Родничок», в 4 км от садов «Калинушка» и «Лиственный», в 8 км от поселка Нижний Атлян, и в 7 км по прямой от поселка Ленинск. И всего 5 км разделяют гору Круглая, возле которой планируют расположить ГОК, ЛПДС «Ленинск» – головную станцию Челябинского нефтепроводного управления, один из наиболее крупных объектов компании «Транснефть-Урал». И неизвестно, выдержит ли трубопровод регулярные взрывы горной породы на таком близком расстоянии.

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