Втихаря: история с Томинским ГОКом повторяется в Миассе

История с Томинским ГОКом повторяется в Миассе: чиновники заявляют, что еще ничего не решено и обещают учесть мнение общественности, а инвесторы сообщают о полной поддержке со стороны властей и приступают к работе.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что в городе собираются строить ГОК по добыче открытым способом железных руд и сопутствующих элементов, миасцы узнали случайно: 18 февраля на совещании в мэрии сообщили, что общественные слушания по этому вопросу должны состоятся через несколько часов. Тут же выяснилось, что глава города Геннадий Тонких подписал инвестиционное соглашение с ООО «Кругогорский ГОК» еще в ноябре. Горожане возмутились, слушания не состоялись, вчера глава Миасса Тонких и спикер местного Собрания депутатов Степовик пытались убедить общественных активистов, что еще ничего не решено и вообще они не за ГОК.

А сегодня в прессе появилось заявление основного владельца Круглогорского ГОКа Виктора Пичугова о том, что его активно поддерживают южноуральские власти: «Виктор Пичугов в разговоре с «Ъ-Южный Урал» сообщил, что проект строительства Круглогорского ГОКа поддерживает не только Григорий Тонких, но и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Компания господина Пичугова, получив все необходимые соглашения, планирует в июне приступить к геологоразведывательным работам», написал «Коммерсант». После этого пресс-служба губернатора распространила комментарий Бориса Дубровского:

«Между правительством Челябинской области и инициаторами проекта по разработке Круглогорского месторождения соглашения не заключались. При этом отметим, что оцениваем этот проект как востребованный для региона. Компания является держателем лицензии на право пользования недрами, ведет в настоящий момент геологоразведку. Только после ее завершения можно будет говорить о том, будет ли реализовываться проект и какого масштаба».

Между тем, ООО «Круглогорский ГОК» уже получил в собственность земельный участок в районе горы Круглая (это зафиксировано в заключении комиссии по подготовке проектов правил землепользования Миасского городского округа от 19 декабря). Рассказывая вчера о том, что слушания по изменению статуса земли с сельхозназначения на промзону были назначены по заявлению заказчика в рамках законодательства, действовавшего до 1 января 2019 года, и Тонких, и Степовик об этом умолчали.

В министерстве экономического развития Челябинской области и вовсе заявляют, что это земли государственного лесного фонда. А это значит, что изменение статуса таких участков, согласно Лесному кодексу, осуществляется в лесах первой группы Правительством РФ, а в лесах второй и третьей групп – органом государственной власти субъекта Российской Федерации. И, кстати, такую землю нельзя передать в собственность – только в краткосрочную аренду. Каким образом участок оказался в частных руках – именно в собственности, да еще в обход областного правительства (ведь, по словам губернатора, никакого соглашения нет) совершенно не понятно. Как не понятно и то, почему областные чиновники в этой ситуации так спокойны.

И пока миасцев кормят обещаниями, что все будет сделано в рамках закона, только после полных экспертиз и обязательно с учетом мнения горожан, инвестор уже объявил набор сотрудников и заявляет, что «проект соответствует всем требованиям международных стандартов в области охраны окружающей среды». При этом самого проекта еще никто, кроме нескольких чиновников, не видел.

Напомним, точно так же начиналась история с Томинским ГОКом.

Жители Миасса начали сбор подписей под петицией против строительства ГОКа:

«Строительство нового крупного предприятия – Круглогорского ГОКа – усугубит экологическую обстановку в самом чистом и красивом городе Миасс и окрестностях, так как на огромных площадях будут уничтожены природные экосистемы, а их место займут загрязняющие атмосферу, почву и воды отвалы и хвостохранилища. Характер расположения площадки ГОКа и роза господствующих ветров делают неизбежным атмосферный перенос загрязнителей на водосборную площадь и акваторию Иремельского водохранилища и самого города Миасса который находится в 9 км от Круглогорского ГОКа.

В зону загрязнения входят: Ильменский заповедник, памятник природы- чистейшее озеро Тургояк, Иремельское водохранилище- источник питьевой воды г. Миасса,поселки с. Смородинка, п. Атлян, СНТ «Родничок»,п. Ленинск, г. Миасс. Вред будет нанесен более 150 000 человек».

На момент публикации петицию подписали более 1 тысячи 200 человек.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 20.02.19

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