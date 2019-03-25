ГОКу придется ответить за строительство без разрешения

В отношении компании «Круглогорский ГОК», собиравшейся построить одноименное предприятие в Миассе, возбуждено административное дело за использование земельного участка не по целевому назначению.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, работы на участке возле горы Круглая велись незаконно.

«Использование участка началось без разрешения на перевод земель сельскохозяйственного назначения в промышленные. При осмотре обнаружены нарушение почвенного слоя, вырытый котлован, а также площадки с уже залитыми под здания фундаментами», – сообщили в ведомстве.

ООО «Круглогорский ГОК» грозит штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в Миасский городской суд направлен иск с требованием привести участки в первоначальное состояние, то есть сделать их вновь пригодными для сельскохозяйственных работ.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что рядом с городом собираются построить железорудный ГОК, миасцы узнали случайно в середине февраля. Выяснилось, что инвестиционное соглашение с руководством города подписано в ноябре 2018 года, ГОК уже получил несколько участков в аренду, а один в собственность. А отсыпка дороги и вовсе ведется с октября. В пятницу, 22 февраля, вопрос рассматривался на сессии городского Собрания депутатов, а вечером состоялась встреча представителей ГОКа с жителями поселка Смородинка, расположенного в 4 км от площадки, выбранной под ГОК. Участники встречи единогласно проголосовали против строительства, заявив, что реализовать проект не дадут. В итоге 25 февраля инвестсоглашение было расторгнуто.

Челябинск – Миасс, Павел Зварзин

Челябинск – Миасс. Другие новости 25.03.19

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