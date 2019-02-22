«У нас бунт»: жители Миасса предложили ГОКу уйти по-хорошему

Пока чиновники пытаются убедить жителей Миасса, что Круглогорский ГОК начнет строиться только после проведения всех экспертиз и согласования с жителями, работы на площадке уже идут полным ходом. Об этом сегодня сообщил глава города Григорий Тонких.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что рядом с городом собираются построить железорудный ГОК, миасцы узнали в понедельник случайно. Выяснилось, что инвестиционное соглашение с руководством города подписано в ноябре 2018 года, ГОК уже получил несколько участков в аренду, а один в собственность. А отсыпка дороги и вовсе ведется с октября.

Напомним, что глава Миасса Григорий Тонких уверял, что соглашение рамочное и совсем не означает, что проект будет реализован, а губернатор Борис Дубровский заявлял, что с областью вообще не подписано никаких документов.

Сегодня вопрос рассматривался на сессии городского Собрания депутатов. Фракция партии «Единая Россия» решила создать специальную комиссию и созвать собрание внеочередного заседания совета миасского отделения партии «По вопросу противодействия строительства Круглогорского ГОКа».

«Я как секретарь местного отделения, заявляю, что я против этого строительства. Будет создан план, по которому в полной мере будем противодействию данному строительству», – заявил депутат Евгений Субачев.

«Я сейчас слушал главного нашего единоросса. Оказывается, они против. Но верить «Единой России» у меня нет никакого желания даже. Сейчас «Единая Россия» против, глава против, Степовик против. Завтра Дубровский скажет – надо строить. И все под козырёк, как овечки будем голосовать, – цитирует другого депутата Вячеслава Откина «Миасс Live». – Давайте на опережение сработаем. Принимаем заявление, Дубровского просим: у тебя скоро выборы, давай-ка прекрати это безобразие у нас в Миассе. Тогда посмотрим, сможет он что-то сделать для народа».

Сегодня же вечером в поселке Смородинка состоялась встреча жителей с представителями ГОКа. Желающих послушать собрался полный зал.

И первое, что сообщил глава города Тонких: «Сегодня был выезд депутатов на объект, и зафиксировано, что работы уже идут. Мы в понедельник составим акт и отправим в надзорные органы». Почему власти раньше не замечали несанкционированной производственной активности на территории города, мэр уточнять не стал.

После этого слово взяли представители ГОКа. Они попытались убедить собравшихся, что объект имеет огромное значение для экономики страны и региона. Цифры, действительно, впечатляют:

«Ежегодная потребность металлургических предприятий Челябинской области в железной руде составляет 26 млн тонн, при это только ММК и ЧМК ввозят из-за пределов региона один 16 млн тонн, другой около 4,5 млн, – проникновенно рассказал представитель ГОКа. – Из-за того, что руду приходятся ввозить, комбинаты ежегодно теряют 2 миллиарда долларов».

Почему жители Миасса за счет своей территории должны решать проблемы двух частных металлургических комбинатов, не имеющих к городу никакого отношения, представитель ГОКа не пояснил.

Зато сообщил, что Круглогорский ГОК будет не таким огромным, как Михеевский или Томинский: это будет маленькая фабрика, которая будет вырабатывать всего 0,5 млн руды в год.

«Это обеспечит эффективную конкуренцию комбинатов на российском рынке, а также успешную работу за рубежом», – оптимистично заявил представитель ГОКа.

То есть Круглогорский ГОК будет покрывать всего 2% дефицита всего двух меткомбинатов.

Говорили и о рабочих местах: на дробильную фабрику обещают принять 162 человека. «Еще столько же мест будет у смежников, которые проведут буровзрывные работы, ну и мы будем оборудование покупать, технику – это тоже рабочие места», – заявили представители комбината.

Правда, тут же выяснилось, что оборудование будут поставлять Орск и Озерск, а взрывные работы проведет алтайская компания, так что потенциальное число рабочих мест резко сокращается.

И, наконец, о налогах: предполагается, что за первые 10 лет город и область получат 343 миллиона рублей, то есть по 34 млн рублей в год.

Зато этот проект может полностью уничтожить туристический бизнес, в который дает гораздо больше налоговых отчислений, так как в него вложены миллиарды и в нем заняты тысячи миасцев.

«В этом проекте заинтересован наш крупный бизнес и областной крупный бизнес, в том числе и губернатор Дубровский, с которым ассоциируют ММК. То есть настолько крупные интересы здесь завязаны, что мы для вас просто пыль с этого ГОКа, – завила миасская общественница Татьяна Якимова, обращаясь к представителям инвестора. – Но вы не будете там строить, потому что люди Миасса не дадут вам сменить разрешенное зонирование. У нас бунт. И вам надо сворачиваться и уходить. Не начинайте вкладывать свои миллионы, потому что по закону это не получится».

«А вам, Григорий Михайлович, надо просто… – продолжила общественница, обращаясь к главе города под выкрики из зала «Уйти!», – ну, отзовите в понедельник инвестиционное соглашение, как вам здесь уже сказали. Вы не справляетесь с обязанностями главы города. Мы вам сегодня на сессии (городского Собрания – прим. НД) сказали: «Там идет строительство. Вы нам что ответили? Прошло 4 часа, и выясняется: строительство идет. Вы не владеете ситуацией в городе. Вы вляпали нас в это дерьмо с ГОКом. Вам надо уходить в отставку и попросить у этих бизнесменов прощения лично от себя, потому что нам их не жалко».

Зал Якимову поддержал

Следующий оратор поинтересовался, есть ли у ГОКа разрешение на строительство, и получив ответ: «Нет, но пока лишь строим временные помещения для хранения оборудования», уточнил: с каких пор временные помещения возводятся на фундаменте и нужно ли разрешение, чтобы на землях сельхозназначения возводить здания на фундаментах. На этот раз представители ГОКа отвечать отказались: «Мы будем обсуждать этот вопрос в рамках установленных законом процедур».

Горожане спросили: будут ли учитываться результаты общественных слушаний при принятии решения о переводе земель из сельхозназначения в промышленный комплекс и если народ будет против, пойдет ли власть против народа.

«Власть против народа никогда не пойдет», – заверил Тонких.

Горожане, похоже, не очень поверили и потребовали, чтобы в комиссию, которая будет в понедельник фиксировать уже допущенные нарушения, включили представителей общественности.

А представителей ГОКа предупредили, что организуют круглосуточное наблюдение за площадкой и на всякое движение вызывать полицию: «Мы будем трясти вас сверху до низу. Поймите простую вещь: люди, живущие в этом городе, против. И мы вам жить спокойно не дадим: мы будем писать, жаловаться – на вас, на местную власть – мы будем писать все».

В конце концов, выяснилось, что 400 гектаров государственного лесного фонда администрация Миасса передала в собственность владельцам ООО «Круглогорский ГОК» еще в 2015 году (какие деньги были за это заплачены и были ли заплачены вообще, пока не известно. Глава СХПК «Черновоской» Владимир Александров говорит о бесплатном выделении). Тогда же мэрия разрешила использовать под ГОК и 120 га сельхозземли.

«И в 2018 году, когда к нам пришли представители ГОКа с этими документами, они сказали: вы как хотите – чтобы мы все это оформили по постановлению администрации, не учитывая ваших интересов, или мы можем у вас приобрести часть данного земельного участка для сельхозназначения. Если вы землю не продаете, мы у вас ее изымаем и платим вам упущенную выгоду. Да! Момент продажи земли был», – признает Александров и снимает с себя ответственность: «Продал бы совхоз «Черновской» землю или ее бы просто изъяли, она все равно перешла бы к тем людям, у которых есть деньги, чтобы ее купить. Но сейчас мы понимаем, что есть возможность сохранить эту землю в статусе сельхозназначения благодаря общественности. С общественным мнением надо считаться!»

А потом и вовсе переложил вину на горожан: Да, мы тогда промолчали, а вы промолчали в 2015 году: на публичной кадастровой карте это все написано».

«О каком доверии может идти речь, если вы уже нарушаете закон?» – подытожил один из горожан

В итоге все участники встречи, кроме представителей ГОКа и мэра Тонких, проголосовали против строительства. Насколько это повлияет на процесс, пока неясно

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