Министр экологии Челябинской области сделал официальное заявление по подводу Круглогорского ГОКа

Кругологорский ГОК построен не будет – об этом заявил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Миассе состоялось расширенное заседание городской Общественной палаты по вопросу строительства Круглогорского ГОКа.

На заседание были приглашены представители инвестора, но они не пришли, сославшись на занятость: с тех пор, как о проекте узнала общественность и горожане взбунтовались против проекта, всевозможные контролирующие органы «не дают прохода» сотрудникам ГОКа.

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, приехавший сегодня в Миасс, выдвинул свою версию отсутствия представителей инвестров: «Их нет, потому что ГОКА не будет, – заявил он, сорвав аплодисменты. – ГОК не будет построен. Об этом недвусмысленно заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. ГОКа не будет».

Однако завершить день героем министру не удалось: миасцы, воспользовавшись возможностью прямого доступа, начали задавать чиновнику всевозможные вопросы – о слишком запутанных отношениях между природоохранными ведомствами, и о том, почему ведется сплошная вырубка в зоне особо охраняемых природных территорий, и о неопределенности границ памятников природы. Ни на один вопрос министр по существу не ответил, с горожанами разговаривал без особого почтения: одному велел не частить, другого, пожелавшего обратить внимание министра на то, что площадка Круглогорского горка окружена памятниками природы, и вовсе прервал на полуслове: «Я же сказал: ГОКа не будет, что еще тут обсуждать?». За выступающего – между прочим, эксперта ОПЧО – вступились согражадане: «Пусть расскажет – хоть поймем что к чему».

К концу заседания чиновник реабилитировался: когда зашла речь о моторных лодках и прочей технике с бензиновым двигателем, гоняющих по Тургояку круглый год, а исполняющий обязанности руководителя ООПТ сообщил, что выявить данные правонарушения крайне тяжело, Лихачев заявил: «Если наши сотрудники не справляются со своими обязанностями, нужно их уволить. Подготовьте мне список к завтрашнему дню». Но тут же снова перешел на менторский тон: «Вы меня не слышали? – бросил он общественной активистке, попытавшейся уточнить ситуацию. – Я же сказал: завтра у вас будут новые инспекторы».

То ли своеобразная манера общения министра насторожила миасцев, то ли жители этого города вообще не склонны верить чиновникам, но многие горожане в благополучный исход истории с ГОКом пока не поверили, решив, что ситуацию просто решили «замять» до выборов.

Челябинск – Миасс, Ольга Арсентьева

Челябинск – Миасс. Другие новости 05.03.19

Клещи, крысы и коррупция: в демпинге на рынке дезинфекции Южного Урала могут быть заинтересованы заказчики. / В Магнитогорске за взятку задержали высокопоставленного чиновника. / «Тайное» общество: журналистам пришлось прорываться на «круглый стол» ОПЧО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»