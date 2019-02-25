Пока отстояли: инвестсоглашение с Круглогорским обогатительным комбинатом расторгнуто

Инвестиционное соглашение с Круглогорским обогатительным комбинатом расторгнуто. Администрация города направила запросы в надзорные органы. Об этом сообщили в мэрии.

Как уже сообщал «Новый День», о том, что рядом с городом собираются построить железорудный ГОК, миасцы узнали в случайно неделю назад. Выяснилось, что инвестиционное соглашение с руководством города подписано в ноябре 2018 года, ГОК уже получил несколько участков в аренду, а один в собственность. А отсыпка дороги и вовсе ведется с октября. В пятницу, 22 февраля, вопрос рассматривался на сессии городского Собрания депутатов, а вечером состоялась встреча представителей ГОКа с жителями поселка Смородинка, расположенного в 4 км от площадки, выбранной под ГОК. Участники встречи единогласно проголосовали против строительства, заявив, что реализовать проект не дадут. Они потребовали, что инвестсоглашение было расторгнуто.

Глава города Григорий Тонких заявил в пятницу, что нарушения зафиксированы: «Сегодня был выезд депутатов на объект, и зафиксировано, что работы уже идут. Мы в понедельник составим акт и отправим в надзорные органы».

В выходные работы на площадке продолжились

А сегодня, по словам общественников проинспектировавших участок, там не оказалось никого, кроме собаки. Правда, оборудование технику вывозить инвесторы не стали.

Сегодня мэр высказался о ГОКе более обтекаемо

А к вечеру было заявлено, что соглашение расторгнуто:

«Сегодня состоялось совещание главы Миасса Григория Тонких с представителями Круглогорского горно-обогатительного комбината. По итогам встречи решено: ООО «Круглогорский ГОК» прекращает все работы на данной территории до предоставления всей необходимой документации и получения разрешений на производство работ, – говорится в официальном сообщении на сайте городской администрации. – Расторгнуто соглашение об инвестиционном сотрудничестве между администрацией Миасса и ООО «Круглогорский ГОК». ООО «Круглогорский ГОК» в двухнедельный срок обязуется предоставить всю исчерпывающую информацию о проекте. Администрация МГО по результатам обследования земельного участка направила запросы в надзорные органы: главное управление лесами, Ростехнадзор, Стройнадзор, прокуратуру города Миасса, Челябинскую природоохранную прокуратуру, Росреестр, министерство сельского хозяйства области. Результаты проверок надзорных органов будут доведены до жителей округа».

Тем не менее, 2 марта горожане намерены провести митинг протии строительства ГОКа и за экологию Тургояка. Акция с мэрией согласована.

Миасс, Светлана Намская

Миасс. Другие новости 25.02.19

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