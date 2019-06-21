Среди кандидатов в губернаторы Челябинской области появилась первая женщина

Общественница из Миасса Татьяна Якимова включилась в борьбу за кресло главы Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, Татьяна Якимова подала документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области сегодня, 21 июня.

Татьяна Якимова стала двенадцатым претендентом на пост главы Южного Урала, она выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Отметим, что она достаточно известна в Миассе в качестве независимой общественницы и гражданской активистки. Татьяна Якимова стала одним из лидеров противников строительства в городе Круглогорского ГОКа. На встрече с инвесторами в феврале этого года она заявила им, что построить предприятие им не дадут. И оказалась права: жители Миасса оказались настолько единодушны в своем неприятии строительства ГОКа, что городские власти вынуждены были расторгнуть инвестиционное соглашение.

В поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать 13169 подписей (0,5% от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 года) среди граждан Челябинской области, которым более 18 лет на дату сбора подписей. Также все претенденты проходят 7% муниципальный фильтр, на момент сдачи документов на регистрацию они должны предоставить 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов.

Выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Челябинской области возможно до 24 июня, с 25 июня по 4 июля стартует процедура сдачи документов на регистрацию. На проверку документов избирательной комиссии отводится 10 дней.

На пост главы региона претендует уже 12 человек. Помимо Татьяны Якимовой, это глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, общественник Александр Лебедев, победитель праймериз движения «Левый фронт» Сергей Морозов, представители движения «Социальная справедливость России» – Александр Комиссаров, КПРФ – Константин Нациевский, ЛДПР – Виталий Пашин, партии «Гражданская сила» – Алексей Севастьянов, партии «Родина» – Сергей Смышляев, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – Степан Фирстов и партии «Яблоко» – Ярослав Щербаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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