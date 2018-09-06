Соратника экс-губернатора Челябинской области объявили банкротом

Суд объявил о банкротстве экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 5 сентября, арбитражный суд Республики Башкортостан ввел процедуру реализации имущества экс-депутата Государственной Думы, председателя исполкома Всемирного курултая башкир Марселя Юсупова.

Марсель Юсупов родился в Челябинской области. Вершина его предпринимательской карьеры на Южном Урале пришлась на время руководства Челябинском, а затем – областью Михаила Юревича. С середины 2000-х годов бизнесмен развивает активность в соседней Башкирии. Здесь он приобретает Уфимский хлопчатобумажный комбинат, Уфимскую трикотажную фабрику, входит в капитал Башкирского птицеводческого комплекса имени Гафури (бренд «Индюшкин»).

После отставки Юревича Марсель Юсупов все реже появляется в Челябинской области. По данным «КоммерчантЪ-Башкирия», в настоящее время он владеет АО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (включая торгово-развлекательный комплекс «Иремель»), ООО «Башкирия» (владеет апарт-отелем «Парк-сити Уфа»), 37,5% уставного капитала компании «Дорзеленстрой» (специализируется на строительстве мостов и дорог), 35% ООО «Таймень» (разведение рыбы), 59% ООО «Торгово-выставочный комплекс Аркаим-экспо», 30% ООО «Учалытеплосервис» (производство тепловой энергии). В Челябинской области г-ну Юсупову принадлежат 25% в ООО «Айсберг» (операции с недвижимостью), ООО «Космос» (деятельность гостиниц), 40% в ООО «Медведевский рудник» (добыча камня).

Однако большинство предприятий Юсупова работают в убыток. В итоге в марте этого года арбитражный суд ввел процедуру реструктуризации задолженности бизнесмена, оценив его долги в 8,78 миллиона долларов. Но в итоге совет кредиторов отказался утвердить план реструктуризации, и суд объявил Марселя Юсупова банкротом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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