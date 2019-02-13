В Челябинской области начали бить окна экоактивистам

В Златоусте противнице строительства нового завода разбили окно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 12 февраля в 11:20 в одном из домов на улице Урицкого. Окно разбили в квартире Юлии Южаковой. Женщина принимала активное участие в протестах против уничтожения бора на Веселой горке. Сейчас она занимается сбором подписей против строительства в Златоусте кремниевого завода.

Кроме того, Юлия баллотируется от одной из оппозиционных партий в городское собрание депутатов. «Я уверена, что окно разбили умышленно и, скорее всего, по политическим мотивам. Сейчас мои конкуренты занимаются тем, что пишут друг на друга жалобы за нарушения. А на меня они, видимо, накопать ничего не смогли, и решили применить вот такие методы. Печально, что политическая борьба в нашем городе опустилась до такого уровня», – говорит экоактивистка.

По словам женщины, инцидент очень напугал ее восьмилетнего сына, бывшего в момент происшествия в квартире. Сейчас подробности ЧП выясняет полиция.

Напомним, движение против строительства в городе завода технического кремния начались в феврале этого года. Инвестором нового производства стало ЗАО «НПО Силарус», которое входит в промышленную группу «Титан». При этом проект уже провалился в Омске, Новоуральске, Абакане, Кемеровской области. Где-то – из-за экологического протеста, где-то строительство оказалось экономически не оправдано.

Власти Златоуста инвестпроект поддержали и попытались втихаря перевести участок строительства завода в категорию промышленных земель. В свое оправдание чиновники заявляют, что новое производство обеспечит работой 1 тысячу горожан. Между тем, по данным предварительной оценке проекта, сделанной Институтом проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петрбург), плановая численность работников предприятия – 250 человек. В атмосферный воздух оно будет выбрасывать 18 загрязняющих веществ с 1 по 4 класса опасности (бензапирен, формальдегид, мышьяк, свинец, оксид кадмия). От ближайшего жилого дома завод будет находится в 795 метрах, а от огородов – в 630 метрах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.02.19

ЧП на ЧМК: погибли два человека. / Голливуду грозят ограничения в России? В Госдуме предлагают установить «золотой щит» для отечественного кино. / В Челябинской области пересмотрят нормативы накопления мусора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»