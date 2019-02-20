Мэрия Златоуста отказала в проведении митинга против кремниевого завода под странным предлогом

Чиновники Златоуста не согласовали проведение митинга против строительства кремниевого завода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста была намечена на 2 марта, о чем городскую администрацию предупредили заблаговременно. Однако чиновники отказались согласовывать митинг. Об этом сообщает telegram-канал «Златоуст без яда».

Особенно возмутила эко-активистов причина отказа. «Мы в понедельник подали уведомление о проведении митинга 2 марта против строительства ядовитого кремниевого завода. Уведомление было в соответствии с законом, – рассказывает telegram-канал. – Администрация Златоуста отказала, внимание, с формулировкой: «отказ объясняется отсутствием выбранного нами места (площадка у Мемориала Слава «Вечный огонь») в перечне единых мест для общественных собраний». Самое интересное, что в действительности Мемориал Славы есть среди разрешенных для сбора мест, отмечают организаторы митинга.

Напомним, активные выступления против строительства в Златоусте завода технического кремния начались в феврале этого года. Инвестором нового производства готово выступить ЗАО «НПО Силарус», которое входит в промышленную группу «Титан». При этом проект уже провалился в Омске, Новоуральске, Абакане, Кемеровской области. Где-то – из-за экологического протеста, где-то строительство оказалось экономически не оправдано.

Власти Златоуста инвестпроект поддержали и попытались втихаря перевести участок строительства завода в категорию промышленных земель. В свое оправдание чиновники заявляют, что новое производство обеспечит работой 1 тысячу горожан. Между тем, по предварительной оценке проекта, сделанной Институтом проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петрбург), плановая численность работников предприятия – 250 человек. В атмосферный воздух оно будет выбрасывать 18 загрязняющих веществ с 1 по 4 класса опасности (бензапирен, формальдегид, мышьяк, свинец, оксид кадмия). От ближайшего жилого дома завод будет находиться в 795 метрах, а от огородов – в 630 метрах.

Между тем, с заявлением по ситуации вокруг строительства кремниевого завода в Златоусте выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Глава региона подчеркнул, что окончательное решение по этому проекту еще не принято. «Строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов: определения площадки, выполнения проектных и изыскательских работ, прохождения экологической и государственной экспертизы, – заявил губернатор. – Появление новых высокотехнологичных производств на территории региона важно. Но нами учитываются мнение людей, бизнеса, местных властей и социальная, экологическая и экономическая значимость проекта».

Впрочем, и в разгар протестов против строительства под Челябинском Томинского ГОКа в 2015 году Борис Дубровский также заявлял, что окончательного решения по строительству не принято. И клятвенно обещал, что приниматься оно будет с учетом мнения жителей Челябинской агломерации. Даже поручил провести социологический опрос, чтобы это самое мнение выяснить. Оказалось, что большинство опрошенных категорически против строительства ГОКа. Но губернатор и правительство Челябинской области напрочь забыли о своих обещаниях: Томинский ГОК продолжают строить. Хотя, стоит отметить, «окончательное» решение южноуральские чиновники, действительно, не озвучили. Они просто очень стараются не замечать строительства и протестов южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.02.19

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