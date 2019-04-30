ФАС снова приостановила заключение контракта на ремонт дорог в Челябинске

Антимонопольщики приостановили заключение контракта на ремонт челябинских дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, в надзорное ведомство вновь поступила жалоба на аукцион по выполнению работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

С жалобой в антимонопольную службу на действия заказчика аукциона – управления дорожного хозяйства администрации Челябинска – обратилось ООО «Контракт» (Сочи). Сейчас проведение аукциона в части заключения контракта приостановлено.

Начальная цена контракта закупки по выбору подрядчика на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 827 миллионов рублей.

Согласно информации на сайте zakupki.gov.ru, контракт планируется заключить с ООО «Нижавтодорстрой». Указано, что в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

Предложение компании составило 823 миллиона рублей.

Напомним, ранее в антимонопольную службу на данную конкурентную процедуру поступала жалоба от признанного победителем аукциона ООО ТПК «ЯКК». Челябинское УФАС России выявило нарушения законодательства о контрактной системе и предписало заказчику отменить результаты проведенной закупки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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