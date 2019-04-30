Осторожнее на дорогах: в Челябинске появилось еще два Lamborghini

В Челябинск едут две новеньких Lamborghini.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом квартале 2019 года продажи автомобилей Lamborghini в России выросли в 9 раз: если годом ранее приобрели всего несколько машин, то теперь авто купили 28 человек.

Так, по данным агентства «Автостат», лидером продаж стал Lamborghini Urus. Кроссовер, цена которого находится в пределах 16-17 миллионов рублей, купили 24 жителя России. Lamborghini Aventador (22-25 миллионов рублей) приобрели 3 человека. Наконец, самая дешевая модель – гиперкар Huracan (цена его начинается от 14 миллионов рублей) – досталась еще одному россиянину.

Если говорить о географии покупателей, бесспорным лидером стала Москва – здесь осталось 17 машин. А вот второе место разделили Санкт-Петербург и Челябинск, куда уехали по два автомобиля.

Ранее едва ли не единственным обладателем Lamborghini в Челябинске был совладелец Челябинского электрометаллургического комбината и холдинга «Ариант» Александр Аристов. Ему принадлежит Lamborghini Aventador Roadster LP 700-4.

Интересно, что почти три недели назад – 11 апреля – именно этот автомобиль попал в аварию в центре Челябинска.

По словам очевидцев, принадлежащая Александру Аристову машина выехала со стороны правительства Челябинской области на улицу Советская, затем повернула на улицу Коммуны. В этот момент в нее врезался сдававший назад автомобиль Hyundai Getz.

В результате аварии никто не пострадал. Однако, свидетели инцидента рассказали, что заднее крыло Lamborghini оказалось серьезно поцарапано. Так что владельцу «корейца» грозят серьезные финансовые потери.

Напомним, в феврале 2016 года олигарх уже попадал в ДТП. На пересечении улиц Доватора и Воровского водитель автомобиля ВАЗ-2114 проехал на красный сигнал светофора и врезался в Rolls-Royce Phantom, на пассажирском сиденье которой сидел совладелец ЧЭМК и агрохолдинга «Ариант». Сразу после аварии бизнесмен заявил, что не будет предъявлять претензий виновнику ДТП – мастеру цеха одного из челябинских предприятий.

Однако несколько месяцев спустя иск с требованием возместить затраты на ремонт автомобиля подали юристы ЧЭМК, на балансе которого официально находится иномарка. Владельцы подсчитали, что стоимость ремонта с учетом износа составляет около 3,8 миллионов рублей. 400 тысяч рублей выплатила страховая компания в пределах лимита ответственности страховщика.

В июне Ленинский районный суд удовлетворил требования ЧЭМК, постановив взыскать с виновника аварии почти 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Челябинец обжаловал данное решение в Челябинский областной суд, не согласившись с размером компенсации. По его мнению, сумма завышена почти на 1 миллион рублей.

Апелляционная инстанция снизила до 3 миллионов 22 тысяч рублей. Сумма компенсации была снижена на 400 тысяч, уже полученных владельцами от страховой компании.

Ответчик и его представитель просили еще уменьшить размер возмещения вреда, ссылаясь на имущественное положение. По словам челябинца, его среднемесячный доход составлял около 40 тысяч рублей, 25% от которого он выплачивает в качестве алиментов на содержание дочери. Однако, судебная коллегия, изучив материалы дела, результаты проведенной экспертизы, выслушав мнения сторон, оставила данное ходатайство без удовлетворения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.19

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