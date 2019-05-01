На пограничном пункте в Челябинской области образовалась пробка

В Погрануправлении заявили о сложностях с пересечением государственной границы в пункте пропуска Бугристое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Челябинской области, проблема связана со значительным увеличением пассажиропотока.

Пограничное управление напоминает о том, что граждане Российской Федерации и Республики Казахстан могут также использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район). Указанные пункты пропуска работают в штатном режиме и имеют меньший объём пассажиропотока.

«В связи с праздничными днями объем пассажиропотока в пункте пропуска Бугристое значительно превышает установленные показатели. Вместе с тем, с целью максимального сокращения времени следования граждан в пути, а также обеспечения безопасности граждан, пересекающих границу в период майских праздников, Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области предпринимаются необходимые меры», – заявили в пресс-службе силового ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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