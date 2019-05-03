В Челябинской области в огне заживо сгорели женщина и ребенок

В Верхнем Уфалее в огне погибли женщина и её двухлетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня ночью в частном жилом деревянном доме в Верхнем Уфалее.

Первое отделение 42-й пожарно-спасательной части было на месте вызова через 7 минут после сообщения о возгорании. Однако, спасти жителей дома не удалось.

«В ходе проведения мероприятий на месте пожара были обнаружены тела 29-летней женщины и 2-летнего ребенка без признаков жизни. Также пострадал глава семейства. 30-летний мужчина был госпитализирован в городскую больницу Верхнего Уфалея», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Для выяснения причин произошедшего в район ЧП выехала испытательная пожарная лаборатория. Для работы с родственниками погибших на место прибыл психолог от управления социальной защиты Верхнеуфалейского городского округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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