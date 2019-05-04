В Челябинской области неизвестные вырезали пять человек, в том числе ребенка

В южноуральском городе обнаружили убитыми четырех взрослых и ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, сегодня утром в одном из частных домов Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и 4-летнего мальчика с ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших особо тяжкое преступление и всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России», – рассказали в силовом ведомстве.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководителя следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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