«Люди падают в обмороки»: в Магнитогорске все выходные горит свалка

Магнитогорская городская свалка горит четвертый день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с каждым днем огонь охватывает все новые территории городской свалки в Магнитогорске. Распространению пожара благоприятствует сильный ветер, сохраняющийся на территории Челябинской области вторые сутки.

По словам очевидцев, обратившихся за помощью в местные СМИ, свалка горит не меньше четырех дней. При этом пожаром никто не занимается, сетуют магнитогорцы.

«Мы неподалеку со свалкой работаем. Уже второй день не выводим людей на стройку, потому что люди падают в обмороки от удушья. Но ЦКС не предпринимает никаких действий со своей стороны. Мы обращались и в единую диспетчерскую службу, и в ЦКС, и по номеру 112. Результата нет», – цитирует «Верстов.Инфо» одного из горожан.

При этом в городе отмечают, что пожары на городской свалке в мае-июне полыхают чуть ли не каждый год.

Челябинск, Виктор Елисеев

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