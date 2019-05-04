НМУ вернутся на Южный Урал на исходе выходных

В четырех городах Челябинской области объявлен режим «черного неба».

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 5-6 мая на Южном Урале в приземном слое атмосферы будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим на территории Челябинска, Магнитогорска, Карабаша и Златоуста с 8 часов 5 мая до 19 часов 6 мая объявляются НМУ первой степени опасности. Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Напомним, ранее режим НМУ вводился в Челябинской области с 30 апреля по 2 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.05.19

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