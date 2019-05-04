В деле о жестоком убийстве пятерых южноуральцев появился подозреваемый

Полиция ищет бывшего мужа одной из женщин, погибших в Нязепетровске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагаемый убийца пяти человек в Челябинской области – 30-летний южноуралец, бывший муж одной из жертв. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Соседи говорят, что видели его этой ночью возле того самого дома. Сейчас его ищет полиция, – пишут авторы паблика. – Следователи подозревают, что причиной трагедии могла стать ревность. Бывшая жена южноуральца жила с хозяином дома».

Напомним, тела двух мужчин, двух женщин и 4-летнего ребенка с множеством ножевых ранений обнаружили утром сегодня, 4 мая, в одном из частных домов в Нязепетровске.

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту убийства двух и более человек. Его расследование держит на контроле главный следователь региона Денис Чернятьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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