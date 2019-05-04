В Нязепетровске задержали подозреваемого в убийстве пяти человек

Полиция задержала подозреваемого в жестокой расправе над пятью южноуральцами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в убийстве пяти человек, включая ребенка, подозревают жителя Нязепетровска. Он задержан. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Южноуралец находится в полиции. Однако, признал свою вину лишь в одном убийстве. По словам задержанного, женщин и ребенка убил хозяин дома, он же лишь защищался. После этого нязепетровец, якобы, направился в город, пробовал вызвать полицию, но безрезультатно.

Что касается подозревавшегося ранее бывшего мужа одно из жертв, очевидцы просто спутали его с племянником, на которого тот сильно похож. «Мужчина давно уехал на заработки, сотрудничал со следствием по телефону и даже отправил им свои фото для опознания», – сообщают авторы паблика.

Напомним, тела двух мужчин, двух женщин и 4-летнего ребенка с множеством ножевых ранений обнаружили утром сегодня, 4 мая, в одном из частных домов в Нязепетровске.

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту убийства двух и более человек. Его расследование держит на контроле главный следователь региона Денис Чернятьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.05.19

В деле о жестоком убийстве пятерых южноуральцев появился подозреваемый. / НМУ вернутся на Южный Урал на исходе выходных. / «Люди падают в обмороки»: в Магнитогорске все выходные горит свалка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»