Эксперты оценили влияние майских каникул на экономику

Длинные выходные в мае практически не отразятся на экономике России. По мнению экспертов, экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года.

Как уже сообщал «Новый День», в текущем году май, помимо января, стал самым коротким месяцем. Из 31 дня рабочими являются 18. Однако, по мнению специалистов, отставание может возникнуть только в производственной сфере, при этом негативные эффекты будут компенсированы уже в июле – самом длинном трудовом месяце года: работать придется 23 дня из 31.

«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР, – цитирует РИА «Новости» замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, считающего, что выходные не стоит воспринимать как потери для экономики. – Во-первых, отдыхать необходимо для продуктивного труда, а, во-вторых, оказание рекреационных услуг – это тоже продукт. Отдыхать разом и надолго или более распределено, на мой взгляд, дело вкуса и привычки».

Эксперты отмечают, что потребительская сфера от числа рабочих дней не зависит, следовательно, никакого негативного влияния не почувствует. «Длинные выходные больше всего влияют на производственную активность. Оценить потери довольно сложно, так как могут оказывать влияние и другие факторы, но думаю, где-то 0,1-0,2 процентного пункта минус по промышленному производству будет к годовым цифрам», – считает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, добавляя, что влияние календарного фактора в мае в целом на экономику будет близким к нулю.

Куликов, в свою очередь, опосредованное влияние графика рабочих дней на объемы производства, так как за последние десятилетия структура занятость существенно изменилась: «Стало больше сферы услуг, больше частичной занятости, больше занятости, слабо привязанной к рабочему месту».

Напомним, в 2019 году рабочих дней, как и в 2018-м, будет 247, праздных – 118.

Москва. Другие новости 05.05.19

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